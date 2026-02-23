سقط من طابق علوي.. كاهن مصري يلقى مصرعه

لقي كاهن مصرعه، مساء الأحد، إثر سقوطه من فوق سطح مبنى في محافظة الإسنكدرية .

وأعلنت مصادر كنسية أن تادرس الله، كاهن مارجرجس وأحد أبرز القامات الأكاديمية في الكلية الإكليريكية، وافته في حادث في منطقة محرم بك في الإسكندرية.



كما كشفت أن لقي مصرعه إثر سقوطه من طابق داخل أحد المباني في منطقة محرم بك، مضيفة أنه وفور وقوع الحادث، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.



وباشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.



ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على جثمان الكاهن، الاثنين، في الكاتدرائية الكبرى بمحطة الرمل. (العربية)