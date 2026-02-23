زيلينسكي: أعتقد أن بوتين بدأ بالفعل حرباً عالمية ثالثة

قبل حلول الذكرى الرابعة للحرب بين وأوكرانيا غداً الثلاثاء، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "بدأ بالفعل" حرباً عالمية ثالثة.



وقال زيلينسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة (بي بي سي) من كييف إن رؤيته للصراع تختلف عن رؤية الرئيس الأميركي .

كما أردف "لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب العالمية الثالثة.. أعتقد أن بوتين قد بدأها بالفعل.. لكن السؤال هو ما هي مساحة الأراضي التي سيتمكن من الاستيلاء عليها وكيف يمكن إيقافه".



ومضى زيلينسكي قائلا إن "روسيا تريد أن تفرض على العالم أسلوب حياة مختلفا، وتغير الحياة التي اختارها الناس لأنفسهم. لذلك، أنا أؤمن، منذ فترة طويلة، بأن بوتين قد بدأ بالفعل هذه الحرب، ونحن نمنعها من أن تصبح حرباً عالمية ثالثة واسعة النطاق".

إلى ذلك، ذكر أنه يعول على ضمانات أمنية موثوقة من لبلاده لا تعتمد فقط على إرادة الرئيس الأميركي. وقال زيلينسكي عندما سئل عما إذا كان يثق في : "بصفتنا رؤساء، لدينا فترات ولاية محددة.. نحن نريد ضمانات لمدة 30 عاما على سبيل المثال. لذا هناك حاجة للكونغرس، فالرؤساء يتغيرون، لكن المؤسسات تبقى".



كما شدد أيضاً على أن الهدف على المدى هو استعادة كل الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب والعودة إلى حدود التي تأسست عام 1991، عام استقلالها. وقال إن هذا مجرد مسألة وقت ولكنه ليس ممكنا في الوقت الحاضر.

هذا واعتبر أن "القيام بذلك اليوم يعني فقدان عدد هائل من الناس، الملايين من الناس". وأشار إلى أن بلاده "لا تملك كمية كافية من الأسلحة". (العربية)