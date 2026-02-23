تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: أعتقد أن بوتين بدأ بالفعل حرباً عالمية ثالثة
Lebanon 24
23-02-2026
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل حلول الذكرى الرابعة للحرب بين
روسيا
وأوكرانيا غداً الثلاثاء، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"بدأ بالفعل" حرباً عالمية ثالثة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة
البريطانية
(بي بي سي) من كييف إن رؤيته للصراع تختلف عن رؤية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
كما أردف "لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب العالمية الثالثة.. أعتقد أن بوتين قد بدأها بالفعل.. لكن السؤال هو ما هي مساحة الأراضي التي سيتمكن من الاستيلاء عليها وكيف يمكن إيقافه".
ومضى زيلينسكي قائلا إن "روسيا تريد أن تفرض على العالم أسلوب حياة مختلفا، وتغير الحياة التي اختارها الناس لأنفسهم. لذلك، أنا أؤمن، منذ فترة طويلة، بأن بوتين قد بدأ بالفعل هذه الحرب، ونحن نمنعها من أن تصبح حرباً عالمية ثالثة واسعة النطاق".
إلى ذلك، ذكر أنه يعول على ضمانات أمنية موثوقة من
الولايات المتحدة
لبلاده لا تعتمد فقط على إرادة الرئيس الأميركي. وقال زيلينسكي عندما سئل عما إذا كان يثق في
ترامب
: "بصفتنا رؤساء، لدينا فترات ولاية محددة.. نحن نريد ضمانات لمدة 30 عاما على سبيل المثال. لذا هناك حاجة للكونغرس، فالرؤساء يتغيرون، لكن المؤسسات تبقى".
كما شدد أيضاً على أن الهدف على المدى
الطويل
هو استعادة كل الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب والعودة إلى حدود
أوكرانيا
التي تأسست عام 1991، عام استقلالها. وقال إن هذا مجرد مسألة وقت ولكنه ليس ممكنا في الوقت الحاضر.
هذا واعتبر أن "القيام بذلك اليوم يعني فقدان عدد هائل من الناس، الملايين من الناس". وأشار إلى أن بلاده "لا تملك كمية كافية من الأسلحة". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: أعتقد أن بوتين بدأ الحرب العالمية الثالثة ونحن نمثل خط الدفاع الأول
Lebanon 24
زيلنسكي: أعتقد أن بوتين بدأ الحرب العالمية الثالثة ونحن نمثل خط الدفاع الأول
23/02/2026 12:09:28
23/02/2026 12:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي: بوتين أكبر تهديد لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
Lebanon 24
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي: بوتين أكبر تهديد لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
23/02/2026 12:09:28
23/02/2026 12:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّعات مُرعبة لبابا فانغا عن العام 2026... كوارث غير مسبوقة وحرب عالميّة ثالثة
Lebanon 24
توقّعات مُرعبة لبابا فانغا عن العام 2026... كوارث غير مسبوقة وحرب عالميّة ثالثة
23/02/2026 12:09:28
23/02/2026 12:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يريدان التوصل لاتفاق
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يريدان التوصل لاتفاق
23/02/2026 12:09:28
23/02/2026 12:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
البريطانية
البريطاني
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بسبب توغلات متكررة".. تشاد تغلق حدودها مع السودان
Lebanon 24
"بسبب توغلات متكررة".. تشاد تغلق حدودها مع السودان
04:30 | 2026-02-23
23/02/2026 04:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صور فضائية تكشف ما يجري "صاروخياً" داخل إيران.. خبر يسرد التفاصيل
Lebanon 24
صور فضائية تكشف ما يجري "صاروخياً" داخل إيران.. خبر يسرد التفاصيل
04:26 | 2026-02-23
23/02/2026 04:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تتربع على احتياطي بـ50 مليار دولار.. من هي؟
Lebanon 24
دولة عربية تتربع على احتياطي بـ50 مليار دولار.. من هي؟
04:24 | 2026-02-23
23/02/2026 04:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب على إيران يوم الخميس؟ إليكم ما ذكره تقريرٌ إسرائيلي
Lebanon 24
الحرب على إيران يوم الخميس؟ إليكم ما ذكره تقريرٌ إسرائيلي
04:08 | 2026-02-23
23/02/2026 04:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي: نريد قيادة عراقية تواكب سياساتنا في المرحلة المقبلة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي: نريد قيادة عراقية تواكب سياساتنا في المرحلة المقبلة
03:46 | 2026-02-23
23/02/2026 03:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2026-02-23
"بسبب توغلات متكررة".. تشاد تغلق حدودها مع السودان
04:26 | 2026-02-23
صور فضائية تكشف ما يجري "صاروخياً" داخل إيران.. خبر يسرد التفاصيل
04:24 | 2026-02-23
دولة عربية تتربع على احتياطي بـ50 مليار دولار.. من هي؟
04:08 | 2026-02-23
الحرب على إيران يوم الخميس؟ إليكم ما ذكره تقريرٌ إسرائيلي
03:46 | 2026-02-23
المبعوث الأميركي: نريد قيادة عراقية تواكب سياساتنا في المرحلة المقبلة
03:30 | 2026-02-23
لماذا تشعر الدول العربية بالرعب من الحرب الأميركية مع إيران؟
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 12:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 12:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 12:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24