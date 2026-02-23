القوات الأميركية تنسحب من أكبر قاعدة في سوريا.. وتنقل معداتها

بدأت القوات الأميركية بالانسحاب من قاعدة قسرك، التي تقع في ريف الحسكة ، وتعد أكبر قاعدة أميركية في ، باتجاه إقليم كردستان .

وأشارت المعلومات الى ان والأميركيين ما زالوا متواجدين في قاعدة واحدة ألا وهي قاعدة "خراب الجير" قرب بلدة رميلان في الريف الجنوبي للحسكة.

وسبق للقوات الأميركية أن أخلت قواعدها في الشدادي والحسكة وديرالزور، والتنف ضمن خطة لمغادرة سوريا عسكرياً.



فيما أكد مسؤولون أميركيون سابقاً أن تخطط لسحب كافة قواتها البالغ عددهم نحو 1000 من الأراضي . وقال مسؤول أميركي كبير يوم الأربعاء الماضي إن بعض القوات الأميركية ستغادر سوريا في إطار "انتقال مدروس ومشروط". لكنه أكد في الوقت عينه أن القوات الأميركية لا تزال على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديدات لتنظيم داعش قد تظهر في المنطقة، في إطار دعمها للجهود التي يقودها شركاؤها لمنع عودة ظهور هذا التنظيم الإرهابي.