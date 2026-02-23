الرئاسي اليمني: سنحاسب جميع المتورطين بأحداث عدن

جدد الرئاسي اليمني الدولة بالرد الحازم على أية محاولة لتعطيل مؤسساتها الوطنية، والعمل على فتح تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها عدن مؤخرا ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها، أو تمويلها.

وأشاد المجلس في اجتماع له بمشاركة رئيس الوزراء، الأحد، بيقظة القوات المسلحة والأمن، في حماية المدنيين، والممتلكات، وصون السلم الأهلي.



كما عبر المجلس مجدداً عن تقديره لموافقة على استضافة الجنوبي، معتبراً الحوار مستوى متقدما في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة تتطلب معالجة منصفة في إطار الدولة، ومرجعياتها الضامنة.



وحذر من التفريط بهذه الفرصة التي وصفها بالتاريخية تحت ضغط الشعارات، أو الحسابات الضيقة.

إلى ذلك، دعا الرئاسي اليمني إلى حماية المكاسب الأمنية والخدمية والاقتصادية التي تحققت في المناطق المحررة بدعم سخي.



وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها الدستورية، والمضي قدما في تنفيذ خطة التعافي، وبرنامج الإصلاحات الشاملة، وحثها على التسريع بإعداد مشروع الموازنة العامة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد.