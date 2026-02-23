أصغر رئيس وزراء في تاريخ هولندا يؤدي اليمين الدستورية

من المقرر أن يؤدي أصغر رئيس وزراء في تاريخ ، روب يتن، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، وذلك بعد 4 أشهر فقط من في البلاد.



ويُعد يتن، البالغ من العمر 38 عاماً، أول شخص من حزبه الليبرالي اليساري " 66" يتولى أعلى منصب سياسي في هولندا، بحسب الوكالة " ".

وسيقوم الملك فيليم ألكسندر بتنصيب يتن وحكومته في الساعة الـ10 صباحاً (الساعة الـ09:00 بتوقيت غرينتش) في قصر "هويس تن بوش" بالعاصمة . (إرم نيوز)