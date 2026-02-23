سموتريتش: سنعطي حماس إنذارا نهائياً للخروج ونحتل غزة

كرر ، تهديداته باحتلال . اليميني المتطرف في تصريحات اليوم الاثنين، إن ستعطي حركة إنذاراً نهائياً قريباً من أجل خروج قادتها من القطاع، وتسليم السلاح والمقار والأنفاق".



كما أضاف قائلاً:" إن لم تفعلحماس ذلك، فسنحصل على الشرعية للتحرك بأنفسنا".



"تدمير حماس"

إلى ذلك، أشار إلى أنه "إن لم ينجح الرئيس الأميركي بالقضاء على حماس فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أميركي للقيام بذلك". وشدد على أن إسرائيل "لم تتنازل عن هدف تدمير حماس لكنها منحت الفرصة للقيام بذلك على طريقته"



كذلك أكد أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بالفعل على وضع الخطط اللازمة"، مردفاً "في النهاية سنحتل غزة ونقيم فيها مستوطنة ".

