تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سموتريتش: سنعطي حماس إنذارا نهائياً للخروج ونحتل غزة

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:27
A-
A+
سموتريتش: سنعطي حماس إنذارا نهائياً للخروج ونحتل غزة
سموتريتش: سنعطي حماس إنذارا نهائياً للخروج ونحتل غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش تهديداته باحتلال قطاع غزة. وقال الوزير اليميني المتطرف في تصريحات اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستعطي حركة حماس إنذاراً نهائياً قريباً من أجل خروج قادتها من القطاع، وتسليم السلاح والمقار والأنفاق".

كما أضاف قائلاً:" إن لم تفعلحماس ذلك، فسنحصل على الشرعية للتحرك بأنفسنا".

"تدمير حماس"
إلى ذلك، أشار إلى أنه "إن لم ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء على حماس فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أميركي للقيام بذلك". وشدد على أن إسرائيل "لم تتنازل عن هدف تدمير حماس لكنها منحت ترامب الفرصة للقيام بذلك على طريقته"

كذلك أكد أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بالفعل على وضع الخطط اللازمة"، مردفاً "في النهاية سنحتل غزة ونقيم فيها مستوطنة يهودية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: الشرطة الإيرانية توجه إنذارا نهائيا لـ"مثيري الشغب" لتسليم أنفسهم
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: صور الأقمار الصناعية تظهر أن الجيش الإسرائيلي يحتل ما نسبته 54% من مساحة قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ26
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله دعا إلى حوار هادئ للخروج من أزمة تصحيح الرواتب وتأمين الايرادات
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24

بتسلئيل سموتريتش

دونالد ترامب

وزير المالية

وقال الوزير

الإسرائيلي

سموتريتش

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-23
Lebanon24
04:26 | 2026-02-23
Lebanon24
04:24 | 2026-02-23
Lebanon24
04:08 | 2026-02-23
Lebanon24
03:46 | 2026-02-23
Lebanon24
03:30 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24