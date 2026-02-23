محاولة انقلاب على خامنئي.. وهذه هوية من أفشلها

كتبت صحيفة "لو فيغارو" عن محاولة انقلاب داخل النظام استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي لمنعه من إدارة الأزمة، وذلك قبيل ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني الماضي.

ووفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية، تبلورت المبادرة في الليلة ما بين 7 و8 كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من ذروة الاحتجاجات التي قتل فيها آلاف المتظاهرين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس السابق حسن روحاني قاد الخطة إلى جانب شخصيات بارزة من حكومته السابقة، من بينهم الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى عدد من رجال الدين من مدينة قم وشخصيات مقربة من الحرس الثوري. وكان الهدف للاجتماع إبعاد خامنئي عن دائرة صنع القرار.



غير أن المحاولة باءت بالفشل في النهاية بسبب عدم حصولها على دعم علي لاريجاني، الذي عين في أغسطس الماضي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وذكر التقرير أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان أُبقي خارج دائرة لمنع كشف المخطط. وبعد كشف الخطة، فرضت الإقامة الجبرية على روحاني وظريف لعدة أيام، وتم توقيف شخصيات إصلاحية مقربة منهما بشكل مؤقت.



وفي تطور لافت، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن لاريجاني، الذي أحبط الانقلاب الداخلي، تلقى قبل أكثر من شهر بقليل مسؤولية إدارة الدولة من يد خامنئي. ومنذ ذلك الحين، يدير لاريجاني البالغ 67 عاما البلاد فعليا، مما دفع بالرئيس بزشكيان إلى الهامش.



وتوسعت صلاحيات لاريجاني بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة، حيث تولى مسؤولية قمع الاحتجاجات الدامية الشهر الماضي، وأصبح الآن مكلفا باحتواء جيوب للنظام. كما يدير ملف التنسيق مع حلفاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك وقطر وعُمان. وبالإضافة إلى ذلك، يشرف على المفاوضات النووية مع ويضع خططا طارئة لإدارة الدولة في حال نشوب حرب مع . (روسيا اليوم)