تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محاولة انقلاب على خامنئي.. وهذه هوية من أفشلها

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:51
A-
A+
محاولة انقلاب على خامنئي.. وهذه هوية من أفشلها
محاولة انقلاب على خامنئي.. وهذه هوية من أفشلها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن محاولة انقلاب داخل النظام الإيراني استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي لمنعه من إدارة الأزمة، وذلك قبيل ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني الماضي.
 
ووفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية، تبلورت المبادرة في الليلة ما بين 7 و8 كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من ذروة الاحتجاجات التي قتل فيها آلاف المتظاهرين.
 
وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس السابق حسن روحاني قاد الخطة إلى جانب شخصيات بارزة من حكومته السابقة، من بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى عدد من رجال الدين من مدينة قم وشخصيات مقربة من الحرس الثوري. وكان الهدف الرئيسي للاجتماع إبعاد خامنئي عن دائرة صنع القرار.

غير أن المحاولة باءت بالفشل في النهاية بسبب عدم حصولها على دعم علي لاريجاني، الذي عين في أغسطس الماضي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وذكر التقرير أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان أُبقي خارج دائرة النقاش لمنع كشف المخطط. وبعد كشف الخطة، فرضت الإقامة الجبرية على روحاني وظريف لعدة أيام، وتم توقيف شخصيات إصلاحية مقربة منهما بشكل مؤقت.

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن لاريجاني، الذي أحبط الانقلاب الداخلي، تلقى قبل أكثر من شهر بقليل مسؤولية إدارة الدولة من يد خامنئي. ومنذ ذلك الحين، يدير لاريجاني البالغ 67 عاما البلاد فعليا، مما دفع بالرئيس بزشكيان إلى الهامش.

وتوسعت صلاحيات لاريجاني بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة، حيث تولى مسؤولية قمع الاحتجاجات الدامية الشهر الماضي، وأصبح الآن مكلفا باحتواء جيوب المقاومة للنظام. كما يدير ملف التنسيق مع حلفاء إيران الإقليميين والدوليين، بما في ذلك روسيا وقطر وعُمان. وبالإضافة إلى ذلك، يشرف على المفاوضات النووية مع واشنطن ويضع خططا طارئة لإدارة الدولة في حال نشوب حرب مع الولايات المتحدة. (روسيا اليوم) 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خامنئي: الفتنة الأخيرة "محاولة انقلاب" صهيو-أميركية أحبطها الشعب الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: الشعب أظهر همته وهويته وهذا تحذير للأمريكيين بوقف الخداع والاعتماد على المرتزقة الخونة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز المخابرات الخارجية الروسية: فرنسا متواطئة في محاولة الانقلاب في بوركينا فاسو في 3 كانون الثاني
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

روسيا اليوم

الفرنسية

الإيراني

المقاومة

الرئيسي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-23
Lebanon24
04:26 | 2026-02-23
Lebanon24
04:24 | 2026-02-23
Lebanon24
04:08 | 2026-02-23
Lebanon24
03:46 | 2026-02-23
Lebanon24
03:30 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24