الجيش الإيراني: يخطئ العدو إذا اعتقد أننا في موقع ضعف وهو في موقع قوة

قال إن بلاده "ليست لقمة سائغة.. ويخطئ العدو إذا اعتقد أننا في موقع ضعف وهو في موقع قوة".

كما أضاف خلال مراسم تخرج طلبة جامعة "دافوس" العسكرية اليوم الاثنين أن "أميركا لم تعتقد أنها ستواجه هذه الصلابة رغم حشودها العسكرية"، وفق ما نقلت .

وتابع قائلاً: يعتقد العدو أننا في موقع ضعف وأنه في موقع قوة، لكنه مخطئ، فإيران الكبيرة ليست قابلة للابتلاع"



كذلك اعتبر أن "مزاعم عدم قابلية العدو للهزيمة كاذبة"، مذكّراً بأن "أميركا خاضت حروباً في وأفغانستان والعراق وخرجت مهزومة".

إلى ذلك، أشار إلى أن "العدو يسعى لإنهاك الشعب الإيراني واستنزافه"، لكنه أكد العمل على إحباط هذا المسعى.



وشدد على أن "مسؤولية الجيش في الظروف الراهنة، بلا شك مسؤولية حاسمة". (العربية)