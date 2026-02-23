19 قتيلا بحادث حافلة في جبال نيبال

لقي 19 شخصاً حتفهم وأصيب 25 آخرون صباح الاثنين، إثر انحراف حافلة مكتظة عن طريق جبلي سريع في طريقها من مدينة بوهارا إلى العاصمة النيبالية كاتمندو.



وأفادت الشرطة وفقا لـ"أ ب"، بأن الحافلة انحرفت عن طريق بريثفي بعد منتصف الليل، وسقطت على منحدر جبلي قبل أن تستقر على ضفاف نهر تريشولي بالقرب من منطقة بينجات، على بعد 80 كيلومتراً غرب كاتمندو.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة دادينج، أن من بين الضحايا مواطن بريطاني يبلغ من العمر 24 عاماً، في حين تم تحديد هوية تسع جثث فقط حتى الآن.



كما أُصيب في الحادث مواطن صيني، يتلقى العلاج حالياً في لعلاج الصدمات في كاتمندو. (إرم نيوز)



