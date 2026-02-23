تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المبعوث الأميركي: نريد قيادة عراقية تواكب سياساتنا في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
23-02-2026 | 03:46
A-
A+
المبعوث الأميركي: نريد قيادة عراقية تواكب سياساتنا في المرحلة المقبلة
المبعوث الأميركي: نريد قيادة عراقية تواكب سياساتنا في المرحلة المقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، على ضرورة أن يتمتع العراق بقيادة فعّالة قادرة على تعزيز الاستقرار في البلاد، ومواكبة السياسات الأميركية في المرحلة المقبلة.

وقال برّاك، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح الاثنين، إنه أجرى لقاءً "مثمرًا" مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول سبل التعاون بين البلدين وأهداف المرحلة المقبلة.
 
وأكد برّاك أهمية وجود قيادة تتبنى سياسات تدعم الاستقرار، معتبرًا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة بين بغداد وواشنطن.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أنه بحث مع السوداني رؤية مشتركة لبناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام. 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي: الاستقرار والحوار طريق المرحلة المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة العمليات المشتركة العراقية: التحالف الدولي سينسحب من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توم براك: وجود قيادة عراقية فعّالة تتوافق مع السياسات التي تعزز المزيد من الاستقرار للعراق تُعدّ محوراً أساسياً لتحقيق أهدافنا المشتركة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية العراقية: تحرير مختطفَين عراقيين في إيران بجهود مشتركة مع قيادة الشرطة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24

شياع السوداني

دونالد ترامب

محمد شياع

توم برّاك

السودان

العراقي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-23
Lebanon24
04:26 | 2026-02-23
Lebanon24
04:24 | 2026-02-23
Lebanon24
04:08 | 2026-02-23
Lebanon24
03:30 | 2026-02-23
Lebanon24
03:23 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24