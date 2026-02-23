المبعوث الأميركي: نريد قيادة عراقية تواكب سياساتنا في المرحلة المقبلة

شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى ، ، على ضرورة أن يتمتع بقيادة فعّالة قادرة على تعزيز الاستقرار في البلاد، ومواكبة السياسات الأميركية في المرحلة المقبلة.



وقال برّاك، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح الاثنين، إنه أجرى لقاءً "مثمرًا" مع رئيس الوزراء محمد ، تناول سبل التعاون بين البلدين وأهداف المرحلة المقبلة.

وأكد برّاك أهمية وجود قيادة تتبنى سياسات تدعم الاستقرار، معتبرًا أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة بين وواشنطن.



وأشار المبعوث الأميركي إلى أنه بحث مع السوداني رؤية مشتركة لبناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس الأميركي لتحقيق السلام.