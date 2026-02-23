بقائي: متمسكون بالتفاوض

بعد أنباء عن تقديم تنازلات ضمن اتفاق مؤقت مع ، نفت الخارجية الأمر جملة وتفصيلاً.



وقال المتحدث باسم الخارجية، اسماعيل بقائي في اليوم الاثنين، إن "التقارير الإعلامية بشأن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة".



لا لفرض المطالب

كما شدد على أن بلاده تتابع المسار الدبلوماسي، إلا أنه أكد وجوب ألا يكون هدف المفاوضات فرض مطالب على الطرف الآخر. وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة خلال المفاوضات.



إلا أنه أوضح أن التمسك بفرض المطالب خلال المحادثات لن يفضي إلى نتيجة.



إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن إيران "لا تعرف معنى الاستسلام وتعتبره مخالفا للقوانين الدولية".



وأكد أن تتعاون مع ضمن اتفاق الضمانات معها".



وكان مسؤول إيراني ألمح أمس الأحد إلى أن طهران قدمت تنازلات جديدة بشأن برنامجها بهدف التوصل إلى اتفاق، شريطة أن يشمل الاتفاق رفع الاقتصادية والاعتراف بحقها في "تخصيب اليورانيوم" لأغراض سلمية، وفق ما نقلت وكالة .

