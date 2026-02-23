تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقائي: متمسكون بالتفاوض

Lebanon 24
23-02-2026 | 03:08
A-
A+
بقائي: متمسكون بالتفاوض
بقائي: متمسكون بالتفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد أنباء عن تقديم إيران تنازلات ضمن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، نفت الخارجية الإيرانية الأمر جملة وتفصيلاً.

وقال المتحدث باسم الخارجية، اسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "التقارير الإعلامية بشأن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة".

لا لفرض المطالب
كما شدد على أن بلاده تتابع المسار الدبلوماسي، إلا أنه أكد وجوب ألا يكون هدف المفاوضات فرض مطالب على الطرف الآخر. وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة خلال المفاوضات.

إلا أنه أوضح أن التمسك بفرض المطالب خلال المحادثات لن يفضي إلى نتيجة.

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن إيران "لا تعرف معنى الاستسلام وتعتبره مخالفا للقوانين الدولية".

وأكد أن طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اتفاق الضمانات معها".

وكان مسؤول إيراني ألمح أمس الأحد إلى أن طهران قدمت تنازلات جديدة بشأن برنامجها النووي بهدف التوصل إلى اتفاق، شريطة أن يشمل الاتفاق رفع العقوبات الاقتصادية والاعتراف بحقها في "تخصيب اليورانيوم" لأغراض سلمية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اقتراح "تجميد" السلاح لا يزال قائماً وفرنسا متمسكة بالبقاء في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" متمسك ببقاء الحكومة.. وتدخل بري حال دون استقالتها سياسيا
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: متمسكون بتفاهمات ألاسكا (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص في اليوم العالمي للإذاعة: متمسكون بروحية الإعلام المسموع
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الولايات المتحدة

مؤتمر صحفي

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-23
Lebanon24
04:26 | 2026-02-23
Lebanon24
04:24 | 2026-02-23
Lebanon24
04:08 | 2026-02-23
Lebanon24
03:46 | 2026-02-23
Lebanon24
03:30 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24