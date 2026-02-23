دولة عربية تتربع على احتياطي بـ50 مليار دولار.. من هي؟

قال إن قد ارتفع إلى 52,6 مليار دولار في كانون الثاني 2026، مسجلا أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33,1 مليار دولار في آب 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6,9 أشهر من الواردات السلعية متجاوزا المستويات الإرشادية الدولية.



جاء ذلك خلال اجتماع عبدالفتاح السبت مع محافظ المصري، حيث تناول اللقاء تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.

وأوضح بيان للرئاسة أن اللقاء شهد استعراض ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25,5 مليار دولار في كانون الأول 2025، وهو أعلى مستوى منذ شباط 2020، مدفوعا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12,2 مليار دولار في كانون الأول 2025.



وأضاف البيان أنه تم كذلك استعراض تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 15,1 مليار دولار في كانون الثاني 2026. (سكاي نيوز عربية)