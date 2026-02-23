تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"بسبب توغلات متكررة".. تشاد تغلق حدودها مع السودان

Lebanon 24
23-02-2026 | 04:30
بسبب توغلات متكررة.. تشاد تغلق حدودها مع السودان
أعلنت الحكومة التشادية إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر.
 
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار أتى بعد "توغلات متكررة" قامت بها مجموعات مسلّحة منخرطة في الحرب الدائرة في البلد المجاور.

وقال وزير الاتصال، محمد قاسم شريف، في بيان نشر على حساب الوزارة في فيسبوك أن "هذا القرار أتى عقب التوغلات المتكررة والانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتحاربة في السودان داخل الأراضي التشادية"، مؤكّدًا أن الهدف هو منع "أي خطر لتمدد النزاع" إلى داخل البلاد.
 
كما أوضح أنه سيتم غلق نقاط العبور، وتنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين حتى إشعار آخر. (العربية) 

