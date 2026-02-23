تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"بسبب توغلات متكررة".. تشاد تغلق حدودها مع السودان
Lebanon 24
23-02-2026
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة التشادية إغلاق حدودها مع
السودان
حتى إشعار آخر.
وأوضحت الحكومة أن هذا القرار أتى بعد "توغلات متكررة" قامت بها مجموعات مسلّحة منخرطة في الحرب الدائرة في البلد المجاور.
وقال وزير الاتصال،
محمد قاسم
شريف، في بيان نشر على حساب الوزارة في
فيسبوك
أن "هذا القرار أتى عقب التوغلات المتكررة والانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتحاربة في السودان داخل الأراضي التشادية"، مؤكّدًا أن الهدف هو منع "أي خطر لتمدد النزاع" إلى داخل البلاد.
كما أوضح أنه سيتم غلق نقاط العبور، وتنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين حتى إشعار آخر. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تشاد تعلن إغلاق حدودها مع السودان لحماية أراضيها من التوغلات المسلحة
Lebanon 24
تشاد تعلن إغلاق حدودها مع السودان لحماية أراضيها من التوغلات المسلحة
23/02/2026 14:59:26
23/02/2026 14:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تشاد تعلن إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر
Lebanon 24
تشاد تعلن إغلاق حدودها مع السودان حتى إشعار آخر
23/02/2026 14:59:26
23/02/2026 14:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: تأكيد "قسد" المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع بشمال شرق البلاد
Lebanon 24
الخارجية السورية: تأكيد "قسد" المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع بشمال شرق البلاد
23/02/2026 14:59:26
23/02/2026 14:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "فارس": سيتمّ إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" ولضمان سلامة الملاحة وذلك تزامنًا مع مناورات للحرس الثوري
Lebanon 24
وكالة "فارس": سيتمّ إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" ولضمان سلامة الملاحة وذلك تزامنًا مع مناورات للحرس الثوري
23/02/2026 14:59:26
23/02/2026 14:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد قاسم
حمد قاسم
فيسبوك
محمد ق
قاسم
الهد
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
المالكي: نُريد حصر السلاح بيدّ الدولة
Lebanon 24
المالكي: نُريد حصر السلاح بيدّ الدولة
07:48 | 2026-02-23
23/02/2026 07:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني يوضح أهداف زيارة لاريجاني السياسية إلى مسقط
Lebanon 24
مسؤول إيراني يوضح أهداف زيارة لاريجاني السياسية إلى مسقط
07:33 | 2026-02-23
23/02/2026 07:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!
Lebanon 24
خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!
07:26 | 2026-02-23
23/02/2026 07:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "فيروس قاتل"... نفوق 72 نمراً في تايلاند
Lebanon 24
بسبب "فيروس قاتل"... نفوق 72 نمراً في تايلاند
07:15 | 2026-02-23
23/02/2026 07:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ جويّة من روسيا إلى إيران.. ما هي ميزات "فيربا"؟
Lebanon 24
صواريخ جويّة من روسيا إلى إيران.. ما هي ميزات "فيربا"؟
07:00 | 2026-02-23
23/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
10:00 | 2026-02-22
22/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:48 | 2026-02-23
المالكي: نُريد حصر السلاح بيدّ الدولة
07:33 | 2026-02-23
مسؤول إيراني يوضح أهداف زيارة لاريجاني السياسية إلى مسقط
07:26 | 2026-02-23
خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!
07:15 | 2026-02-23
بسبب "فيروس قاتل"... نفوق 72 نمراً في تايلاند
07:00 | 2026-02-23
صواريخ جويّة من روسيا إلى إيران.. ما هي ميزات "فيربا"؟
06:54 | 2026-02-23
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 14:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 14:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 14:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24