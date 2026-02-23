"بسبب توغلات متكررة".. تشاد تغلق حدودها مع السودان

أعلنت الحكومة التشادية إغلاق حدودها مع حتى إشعار آخر.

وأوضحت الحكومة أن هذا القرار أتى بعد "توغلات متكررة" قامت بها مجموعات مسلّحة منخرطة في الحرب الدائرة في البلد المجاور.



وقال وزير الاتصال، شريف، في بيان نشر على حساب الوزارة في أن "هذا القرار أتى عقب التوغلات المتكررة والانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتحاربة في السودان داخل الأراضي التشادية"، مؤكّدًا أن الهدف هو منع "أي خطر لتمدد النزاع" إلى داخل البلاد.

كما أوضح أنه سيتم غلق نقاط العبور، وتنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين حتى إشعار آخر. (العربية)