تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
صور فضائية تكشف ما يجري "صاروخياً" داخل إيران.. خبر يسرد التفاصيل
Lebanon 24
23-02-2026
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شبكة "CNN" الأميركية أنّ صور أقمار اصطناعية حديثة تظهر تسارعاً في أعمال تحصين المنشآت النووية
الإيرانية
، إلى جانب إعادة بناء مواقع صاروخية تضررت خلال المواجهة الأخيرة مع
إسرائيل
، في خطوة تعكس استعداد طهران لسيناريو عسكري محتمل.
وبحسب ما نقلته الـ "سي إن إن" عن تحليلات صور أقمار اصطناعية ودراسات لمعهد العلوم والأمن الدولي في
واشنطن
، تعمل
إيران على
تعزيز حماية منشآتها الحساسة عبر صبّ كميات كبيرة من الخرسانة وتغطية مواقع رئيسية بطبقات كثيفة من التربة.
وأظهرت الصور الملتقطة في 10 شباط الجاري استمرار تحصين مداخل أنفاق مجمع تحت الأرض بالقرب من نطنز، حيث بدت أعمال خرسانية جديدة عند المداخل الشرقية والغربية، إلى جانب انتشار معدات وآليات بناء في الموقع.
وفي منشأة "طالقان 2" الواقعة داخل مجمع بارشين العسكري جنوب شرق طهران، اكتملت أعمال بناء هيكل خرساني حول الموقع، وبدأت عمليات تغطيته بالتراب، في خطوة تهدف – وفق تقديرات المعهد – إلى تعزيز قدرته على الصمود أمام أي غارات جوية محتملة.
كذلك، أكدت الشبكة أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية يظهر إعادة إعمار منشآت صاروخية تعرضت للتدمير خلال الضربات
الإسرائيلية
في حزيران الماضي.
وفي قاعدة الإمام علي الصاروخية في خرم آباد، أظهرت صور التقطت في 5 كانون الثاني إعادة بناء ثلاث منشآت من أصل 12 دمرت سابقاً، مع ترميم منشأة أخرى، بينما لا تزال ثلاث منشآت إضافية قيد الإنشاء، وسط أعمال حفر حول منصات إطلاق صواريخ باليستية.
أما في مجمع "تير 7" الصناعي قرب أصفهان، المرتبط بإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي، فقد أُعيد بناء منشآت متضررة، رغم أن
الأمم المتحدة
كانت قد فرضت عقوبات عليه في تشرين الأول 2025.
وكشفت الشبكة أن مفاوضات غير مباشرة تعقد الخميس في جنيف بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين وحيث أكد
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي عن التوصل إلى "مبادئ توجيهية"، بينما أكد
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس أن طهران لم تلتزم بما وصفها بالخطوط الحمراء التي حددها الرئيس
دونالد ترامب
.
ويأتي ذلك بعد مواجهة عسكرية استمرت 12 يوماً بين
إيران
وإسرائيل، تبادلت خلالها طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة مع ضربات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع نووية، قال ترامب حينها إنها "دمرت بالكامل"، في حين تشير الصور الجديدة – بحسب الشبكة – إلى عودة النشاط والبناء بوتيرة متسارعة.
(عربي21)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صور فضائيّة عن قدرات إيران الصاروخيّة... ماذا أظهرت؟
Lebanon 24
صور فضائيّة عن قدرات إيران الصاروخيّة... ماذا أظهرت؟
23/02/2026 14:59:33
23/02/2026 14:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قيادة "حزب الله"؟ مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قيادة "حزب الله"؟ مركز إسرائيلي يكشف
23/02/2026 14:59:33
23/02/2026 14:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي دلالات "خطف" إسرائيل لقياديّ من داخل لبنان؟ التفاصيل "أمنية"
Lebanon 24
ما هي دلالات "خطف" إسرائيل لقياديّ من داخل لبنان؟ التفاصيل "أمنية"
23/02/2026 14:59:33
23/02/2026 14:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات في دائرة رسمية.. بيان من "أمن الدولة" يسرد التفاصيل
Lebanon 24
توقيفات في دائرة رسمية.. بيان من "أمن الدولة" يسرد التفاصيل
23/02/2026 14:59:33
23/02/2026 14:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
نائب الرئيس
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إيران على
الإيرانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
المالكي: نُريد حصر السلاح بيدّ الدولة
Lebanon 24
المالكي: نُريد حصر السلاح بيدّ الدولة
07:48 | 2026-02-23
23/02/2026 07:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني يوضح أهداف زيارة لاريجاني السياسية إلى مسقط
Lebanon 24
مسؤول إيراني يوضح أهداف زيارة لاريجاني السياسية إلى مسقط
07:33 | 2026-02-23
23/02/2026 07:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!
Lebanon 24
خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!
07:26 | 2026-02-23
23/02/2026 07:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "فيروس قاتل"... نفوق 72 نمراً في تايلاند
Lebanon 24
بسبب "فيروس قاتل"... نفوق 72 نمراً في تايلاند
07:15 | 2026-02-23
23/02/2026 07:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ جويّة من روسيا إلى إيران.. ما هي ميزات "فيربا"؟
Lebanon 24
صواريخ جويّة من روسيا إلى إيران.. ما هي ميزات "فيربا"؟
07:00 | 2026-02-23
23/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
Lebanon 24
مغامرة خطيرة.. هل تستهدف إيران "أبراهام لينكولن" بضربة استباقية؟
10:00 | 2026-02-22
22/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:48 | 2026-02-23
المالكي: نُريد حصر السلاح بيدّ الدولة
07:33 | 2026-02-23
مسؤول إيراني يوضح أهداف زيارة لاريجاني السياسية إلى مسقط
07:26 | 2026-02-23
خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!
07:15 | 2026-02-23
بسبب "فيروس قاتل"... نفوق 72 نمراً في تايلاند
07:00 | 2026-02-23
صواريخ جويّة من روسيا إلى إيران.. ما هي ميزات "فيربا"؟
06:54 | 2026-02-23
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 14:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 14:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 14:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24