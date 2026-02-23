تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

صور فضائية تكشف ما يجري "صاروخياً" داخل إيران.. خبر يسرد التفاصيل

Lebanon 24
23-02-2026 | 04:26
صور فضائية تكشف ما يجري صاروخياً داخل إيران.. خبر يسرد التفاصيل
صور فضائية تكشف ما يجري صاروخياً داخل إيران.. خبر يسرد التفاصيل photos 0
كشفت شبكة "CNN" الأميركية أنّ صور أقمار اصطناعية حديثة تظهر تسارعاً في أعمال تحصين المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب إعادة بناء مواقع صاروخية تضررت خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، في خطوة تعكس استعداد طهران لسيناريو عسكري محتمل.
 

وبحسب ما نقلته الـ "سي إن إن" عن تحليلات صور أقمار اصطناعية ودراسات لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، تعمل إيران على تعزيز حماية منشآتها الحساسة عبر صبّ كميات كبيرة من الخرسانة وتغطية مواقع رئيسية بطبقات كثيفة من التربة.


وأظهرت الصور الملتقطة في 10 شباط الجاري استمرار تحصين مداخل أنفاق مجمع تحت الأرض بالقرب من نطنز، حيث بدت أعمال خرسانية جديدة عند المداخل الشرقية والغربية، إلى جانب انتشار معدات وآليات بناء في الموقع.
 
 
 
 
 
وفي منشأة "طالقان 2" الواقعة داخل مجمع بارشين العسكري جنوب شرق طهران، اكتملت أعمال بناء هيكل خرساني حول الموقع، وبدأت عمليات تغطيته بالتراب، في خطوة تهدف – وفق تقديرات المعهد – إلى تعزيز قدرته على الصمود أمام أي غارات جوية محتملة.


كذلك، أكدت الشبكة أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية يظهر إعادة إعمار منشآت صاروخية تعرضت للتدمير خلال الضربات الإسرائيلية في حزيران الماضي.
 

وفي قاعدة الإمام علي الصاروخية في خرم آباد، أظهرت صور التقطت في 5 كانون الثاني إعادة بناء ثلاث منشآت من أصل 12 دمرت سابقاً، مع ترميم منشأة أخرى، بينما لا تزال ثلاث منشآت إضافية قيد الإنشاء، وسط أعمال حفر حول منصات إطلاق صواريخ باليستية.
 
 


أما في مجمع "تير 7" الصناعي قرب أصفهان، المرتبط بإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي، فقد أُعيد بناء منشآت متضررة، رغم أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت عقوبات عليه في تشرين الأول 2025.


وكشفت الشبكة أن مفاوضات غير مباشرة تعقد الخميس في جنيف بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين وحيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن التوصل إلى "مبادئ توجيهية"، بينما أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن طهران لم تلتزم بما وصفها بالخطوط الحمراء التي حددها الرئيس دونالد ترامب.


ويأتي ذلك بعد مواجهة عسكرية استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تبادلت خلالها طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة مع ضربات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع نووية، قال ترامب حينها إنها "دمرت بالكامل"، في حين تشير الصور الجديدة – بحسب الشبكة – إلى عودة النشاط والبناء بوتيرة متسارعة. (عربي21)
