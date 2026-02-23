تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

يُعرض في رمضان... إسرائيل تُهاجم مسلسلاً عربيّاً

Lebanon 24
23-02-2026 | 05:13
A-
A+
يُعرض في رمضان... إسرائيل تُهاجم مسلسلاً عربيّاً
يُعرض في رمضان... إسرائيل تُهاجم مسلسلاً عربيّاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شنت القناة الـ12 الإسرائيليّة هجوما على المسلسل الرمضاني المصري "أصحاب الأرض"، الذي يتناول الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت ان المسلسل يتتبع قصة طبيبة مصرية، تجسدها الممثلة الشهيرة منة شلبي، التي تدخل قطاع غزة كجزء من المساعدة الطبية من القاهرة، حيث يرافق المشاهدون الطبيبة وهي تشهد معاناة السكان وتعالج الجرحى.

وانتقد تقرير القناة ما يعرضه المسلسل من مشاهد في إطار عمليات الإبادة والمجزرة التي ترتكبها إسرائيل ضدّ أهالي غزة.

وأشارت إلى ان قرار إنتاج المسلسل وعرضه على التلفزيون المصري الرسمي يُنظر إليه من قبل المحللين كخطوة سياسية محسوبة، حيث تعرضت مصر لانتقادات حادة طوال أشهر القتال من جهات فلسطينية وعربية بزعم أن المصريين فشلوا في حماية سكان القطاع.

وادعت القناة الإسرائيلية أن "هناك انتقادات موجهة لمصر في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء المستشفيات، ويبدو ان المسلسل جزء من جهد القاهرة لتحسين صورتها وتقديم مصر كطرف فاعل ومساعد".

وأضافت ان نقطة نقد مركزية أخرى تتعلق بتوقيت التدخل المصري كما يُعرض في المسلسل، حيث يزعم كثيرون ان القاهرة بدأت التحرك بشكل كبير على الصعيد الإنساني فقط في مراحل متأخرة جدا من الحرب، بعد أن يكون الجيش الإسرائيلي قد أكمل جزءا كبيرا من عملياته، بينما يحاول المسلسل، حسب المنتقدين، خلق وهم بمساعدة استمرت طوال الفترة، على حد زعمها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطبيبة المصرية تدخل غزة في إطار المساعدة الطبية المصرية، وكطبيبة في وحدة العناية المركزة، تلتقي بابن أخ جريح لرجل فلسطيني، وتنشأ بينهما علاقة صداقة وإنسانية.

وأضافت أن هذه العلاقة بين الطبيبة والمريض تهدف إلى التلميح للعلاقة بين الشعب المصري وأهالي غزة، خاصة في السياق الذي يقدم مصر كداعمة للفلسطينيين والعزتيين، وتساعدهم على البقاء في غزة وتنجح في منع إسرائيل من تهجيرهم. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستُعرض على "شاهد".. هذه قائمة مسلسلات رمضان
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب خرج مسلسل نسرين طافش من سباق دراما رمضان!
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا عدد المسلسلات السورية في رمضان
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

القاهرة

المصرية

الرمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-02-23
Lebanon24
07:33 | 2026-02-23
Lebanon24
07:26 | 2026-02-23
Lebanon24
07:15 | 2026-02-23
Lebanon24
07:00 | 2026-02-23
Lebanon24
06:54 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24