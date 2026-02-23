يُعرض في رمضان... إسرائيل تُهاجم مسلسلاً عربيّاً

شنت القناة الـ12 الإسرائيليّة هجوما على المسلسل الرمضاني المصري "أصحاب الأرض"، الذي يتناول الحرب الأخيرة على .



وقالت ان المسلسل يتتبع قصة طبيبة ، تجسدها الممثلة الشهيرة منة شلبي، التي تدخل قطاع غزة كجزء من المساعدة الطبية من ، حيث يرافق المشاهدون الطبيبة وهي تشهد معاناة السكان وتعالج الجرحى.



وانتقد تقرير القناة ما يعرضه المسلسل من مشاهد في إطار عمليات الإبادة والمجزرة التي ترتكبها ضدّ أهالي غزة.



وأشارت إلى ان قرار إنتاج المسلسل وعرضه على التلفزيون المصري الرسمي يُنظر إليه من قبل المحللين كخطوة سياسية محسوبة، حيث تعرضت مصر لانتقادات حادة طوال أشهر القتال من جهات فلسطينية وعربية بزعم أن المصريين فشلوا في حماية سكان القطاع.



وادعت القناة أن "هناك انتقادات موجهة لمصر في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء المستشفيات، ويبدو ان المسلسل جزء من جهد القاهرة لتحسين صورتها وتقديم مصر كطرف فاعل ومساعد".



وأضافت ان نقطة نقد مركزية أخرى تتعلق بتوقيت التدخل المصري كما يُعرض في المسلسل، حيث يزعم كثيرون ان القاهرة بدأت التحرك بشكل كبير على الصعيد الإنساني فقط في مراحل متأخرة جدا من الحرب، بعد أن يكون الجيش قد أكمل جزءا كبيرا من عملياته، بينما يحاول المسلسل، حسب المنتقدين، خلق وهم بمساعدة استمرت طوال الفترة، على حد زعمها.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطبيبة تدخل غزة في إطار المساعدة الطبية المصرية، وكطبيبة في وحدة العناية المركزة، تلتقي بابن أخ جريح لرجل فلسطيني، وتنشأ بينهما علاقة صداقة وإنسانية.



وأضافت أن هذه العلاقة بين الطبيبة والمريض تهدف إلى التلميح للعلاقة بين الشعب المصري وأهالي غزة، خاصة في السياق الذي يقدم مصر كداعمة للفلسطينيين والعزتيين، وتساعدهم على البقاء في غزة وتنجح في منع إسرائيل من تهجيرهم. (روسيا اليوم)

Advertisement