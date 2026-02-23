الهند طلبت من رعاياها مغادرة إيران

طلبت اليوم من مواطنيها مغادرة ، بحسب ما أفادت في ، وسط تصاعد المخاوف من ضربات أميركية محتملة على الجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة "فرانس برس".وأفادت السفارة عبر مواقع التواصل :"نظرا إلى تطور الوضع في إيران، ننصح المواطنين الهنود الموجودين حاليا في إيران بمغادرتها بوسائل النقل المتاحة، بما فيها الرحلات الجوية التجارية".وتقدر السفارة عدد الهنود الموجودين حاليا في إيران بنحو عشرة آلاف.