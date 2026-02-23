بعد مقتل إل مينتشو... تأجيل 4 مباريات كرة قدم في المكسيك

تقرّر تأجيل 4 مباريات كبرى في ، بعد أن قتل الجيش المكسيكي زعيم أحد أقوى عصابات الاتجار في المخدرات في بلدة قريبة من مدينة جوادالاخارا المستضيفة لكأس العالم.



وتقرّر تأجيل مباراة كويريتارو ضدّ خواريز في بطولة الرجال، ومباراة تشيفاس ضدّ أميركا في السيدات، وتم إلغاء مباراتين في الدرجة الثانية. (العربية)