للتقدّم للعمل في فريق تصميم الرقاقات "AI5"... ماذا يطلب ماسك بدلاً من السيرة الذاتية؟

قرّر الملياردير الأميركي الاستغناء عن السير الذاتية ورسائل التعريف عند التقدم للعمل في فريق تصميم الرقاقات "AI5" التابع له.

وطلب من المتقدمين، 3 نقاط فقط تختصر أصعب التحديات التقنية التي سبق لهم حلها. (العربية)



