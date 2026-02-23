تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إرتفاع الطلب على "البيتزا"... هل يعني إقتراب الضربة الأميركيّة على إيران؟
Lebanon 24
23-02-2026
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد الحديث مرة أخرى عن "مؤشر البيتزا"، وسط الحديث عن ضربات أميركيّة على
إيران
.
وبحسب متابعين، فإنّ الإشارة الأولى عن قرب الضربة الأميركية ضدّ إيران لن تأتي من بيانات
البنتاغون
الرسمية، بل ربما تأتي من ارتفاع الطلب على البيتزا.
وفي كواليس السياسة الأميركية، لطالما اعتبر تتكرر طلبات توصيل الوجبات السريعة، لا سيما البيتزا، إلى المباني الحكومية الأميركية حتى وقت متأخر من الليل، علامة على أن حدثا كبيرا سيحدث قريبا.
وعادة ما يرتبط هذا "مؤشر البيتزا" بقرب عمليات عسكرية أميركية، خاصة إذا كانت الوجبات متجهة إلى
البيت الأبيض
أو مبنى
وزارة الحرب
، إذ يسهر الموظفون لأوقات متأخرة وعادة لا يستطيعون الخروج لتناول العشاء. (سكاي نيوز)
