إرتفاع الطلب على "البيتزا"... هل يعني إقتراب الضربة الأميركيّة على إيران؟

عاد الحديث مرة أخرى عن "مؤشر البيتزا"، وسط الحديث عن ضربات أميركيّة على .



وبحسب متابعين، فإنّ الإشارة الأولى عن قرب الضربة الأميركية ضدّ إيران لن تأتي من بيانات الرسمية، بل ربما تأتي من ارتفاع الطلب على البيتزا.



وفي كواليس السياسة الأميركية، لطالما اعتبر تتكرر طلبات توصيل الوجبات السريعة، لا سيما البيتزا، إلى المباني الحكومية الأميركية حتى وقت متأخر من الليل، علامة على أن حدثا كبيرا سيحدث قريبا.



وعادة ما يرتبط هذا "مؤشر البيتزا" بقرب عمليات عسكرية أميركية، خاصة إذا كانت الوجبات متجهة إلى أو مبنى ، إذ يسهر الموظفون لأوقات متأخرة وعادة لا يستطيعون الخروج لتناول العشاء. (سكاي نيوز)

