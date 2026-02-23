تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إرتفاع الطلب على "البيتزا"... هل يعني إقتراب الضربة الأميركيّة على إيران؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 06:21
A-
A+
إرتفاع الطلب على البيتزا... هل يعني إقتراب الضربة الأميركيّة على إيران؟
إرتفاع الطلب على البيتزا... هل يعني إقتراب الضربة الأميركيّة على إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عاد الحديث مرة أخرى عن "مؤشر البيتزا"، وسط الحديث عن ضربات أميركيّة على إيران.

وبحسب متابعين، فإنّ الإشارة الأولى عن قرب الضربة الأميركية ضدّ إيران لن تأتي من بيانات البنتاغون الرسمية، بل ربما تأتي من ارتفاع الطلب على البيتزا.

وفي كواليس السياسة الأميركية، لطالما اعتبر تتكرر طلبات توصيل الوجبات السريعة، لا سيما البيتزا، إلى المباني الحكومية الأميركية حتى وقت متأخر من الليل، علامة على أن حدثا كبيرا سيحدث قريبا.

وعادة ما يرتبط هذا "مؤشر البيتزا" بقرب عمليات عسكرية أميركية، خاصة إذا كانت الوجبات متجهة إلى البيت الأبيض أو مبنى وزارة الحرب، إذ يسهر الموظفون لأوقات متأخرة وعادة لا يستطيعون الخروج لتناول العشاء. (سكاي نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت الضربة الأميركية على ايران؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع احتمال الضربة الأميركية على إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا ترفع جاهزيتها.. هل اقتربت الضربة على إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

وزارة الحرب

سكاي نيوز

البنتاغون

بيت الأب

سكاي نيو

بنتاغون

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-02-23
Lebanon24
07:48 | 2026-02-23
Lebanon24
07:33 | 2026-02-23
Lebanon24
07:26 | 2026-02-23
Lebanon24
07:15 | 2026-02-23
Lebanon24
07:00 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24