بسبب "فيروس قاتل"... نفوق 72 نمراً في تايلاند

توفي 72 نمرًا في منتزهين للحياة البرية في محافظة شيانغ ماي شمال تايلاند.

وسجل منتزه Tiger Kingdom Mae Taeng وفاة 51 نمرًا، بينما لقي 21 نمرًا المصير عينه في Tiger Kingdom Mae Rim، ما دفع إدارة "Mae Rim" إلى الإعلان عن إغلاق مؤقت لمدة 14 يوماً لإجراء التحقيقات.

وأظهرت التحاليل الأولية التي أجرتها في جامعة شيانغ ماي، أن النمور المتوفاة كانت مصابة بـ " الحصبة الكلبية" وبكتيريا "الميكوبلازما"، وهو ما قد يفسر شدة الحالة نتيجة العدوى المشتركة.

كما أشارت الاختبارات الأولية لوزارة الحيوانية إلى وجود فيروس "بارفو الهررة".

ولم يُعرف بعد المصدر الدقيق للعدوى، لكن اللحم النيء من الدجاج المزود من مزرعة خاصة للمنتزهين يُشتبه بأنه السبب الرئيس. (ارم نيوز)



