خبر يكشف.. هذه حقيقة مغادرة خاتمي لإيران!

نفت جهات مقربة من الرئيس الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، صحة الأنباء المتداولة بشأن مغادرته البلاد، ووصفتها بأنها "مفبركة ولا أساس لها".



وذكرت " " أن ما تم تداوله في بعض قنوات "تيليغرام وحسابات على حول خروج خاتمي من عار عن الصحة".



وأوضحت الوكالة أن "مقربين من الرئيس الأسبق سارعوا إلى تكذيب الخبر فور انتشاره"، مؤكدين أنه "شائعة لا تمت إلى الواقع بصلة".



بدوره، أكد الإيراني الأسبق القيادي البارز في الإصلاحي محمد علي أبطحي "عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للرئيس الأسبق"، مؤكدا أنه "ليس مريضا ولم يسافر إلى إنكلترا للعلاج".



وكتب أبطحي عبر منصة "إكس" : "أن العديد من المواقع داخل إيران وخارجها أُنشئت لنشر مثل هذه الأكاذيب"، معتبرا أن "الهدف من تداول هذه الأخبار هو تشتيت الانتباه عن الحقائق المُرّة".



وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت عن مغادرة خاتمي البلاد إلى لتلقي العلاج.

Advertisement