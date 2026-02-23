مسؤول إيراني يوضح أهداف زيارة لاريجاني السياسية إلى مسقط

أكد مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، أن زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، إلى سلطنة عمان غدًا الثلاثاء، تأتي لتبادل الرسائل السياسية مع الجانب الأمريكي، مع احتمال عدم تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح محمود عباس زاده مشکيني، عضو لجنة الأمن القومي في الإيراني في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الرسائل السياسية الأهم خلال الفترة الأخيرة يتم تبادلها عبر سفرات علي لاريجاني، وقد يحمل في هذه الزيارة رد رسالة أمريكية سابقة أو ينقل رسالة من طهران إلى عبر عمان".وأضاف: "الاحتمال الثاني يبدو الأرجح، أي أن تختار الرد على الرسائل الأمريكية من خلال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الأسلوب المعتاد في إدارة الملفات الحساسة".وتابع المسؤول الإيراني أنّ "الشروط التي فرضها الرئيس الأمريكي والمستمرة في متابعتها، لا تهيئ أجواء تفاوضية حقيقية. التاريخ يثبت أن الجمهورية الإسلامية لا تفاوض تحت الإكراه أو التهديد".وتأتي زيارة لاريجاني في إطار تحركات دبلوماسية مستمرة لإيران لإدارة الملف والتأكيد على موقفها الثابت في حماية سيادتها ومصالحها الوطنية، مع الرد على أي رسائل أمريكية بطريقة تحفظ حقوقها دون تقديم تنازلات. (آرم نيوز)