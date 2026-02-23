تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
المجر تعطل الحزمة الأوروبية الـ20.. خلاف يجمّد عقوبات جديدة على روسيا
Lebanon 24
23-02-2026
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم تعليق حزمة جديدة من عقوبات
الاتحاد الأوروبي
على
روسيا
، وهي الحزمة العشرون منذ بدء الحرب في
أوكرانيا
، بعد عرقلتها من جانب
المجر
التي تربط موافقتها بإعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" الذي يزوّدها بالنفط الروسي عبر أوكرانيا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد
الأوروبي
كايا كالاس إنه "لن يكون هناك تقدم" في اجتماع
وزراء الخارجية
في
بروكسل
، مع إقرارها بصعوبة تغيير موقف بودابست في الوقت الحالي.
وكان
وزير الخارجية
المجري بيتر سيارتو قد أعلن عبر منصة "اكس" أن بلاده ستعرقل اعتماد الحزمة، مؤكدا أن المجر "لن تسمح" بقرارات مهمة لكييف قبل استئناف عبور
النفط
إلى المجر وسلوفاكيا عبر "دروجبا".
وتتضمن الحزمة المقترحة إجراءات تستهدف قطاعات الخدمات المالية والتجارة والطاقة، بينها تشديد القيود على
النفط الروسي
و"الأسطول الخفي" وصادرات
الغاز
، إضافة إلى تدابير مصرفية وتجارية جديدة.
وأثار الموقف المجري انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما اعتبر مسؤولون أوروبيون أن تمرير الحزمة ما زال ممكنا لاحقا لكن دون حسم فوري.
