المجر تعطل الحزمة الأوروبية الـ20.. خلاف يجمّد عقوبات جديدة على روسيا

تم تعليق حزمة جديدة من عقوبات على ، وهي الحزمة العشرون منذ بدء الحرب في ، بعد عرقلتها من جانب التي تربط موافقتها بإعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" الذي يزوّدها بالنفط الروسي عبر أوكرانيا.



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إنه "لن يكون هناك تقدم" في اجتماع في ، مع إقرارها بصعوبة تغيير موقف بودابست في الوقت الحالي.



وكان المجري بيتر سيارتو قد أعلن عبر منصة "اكس" أن بلاده ستعرقل اعتماد الحزمة، مؤكدا أن المجر "لن تسمح" بقرارات مهمة لكييف قبل استئناف عبور إلى المجر وسلوفاكيا عبر "دروجبا".



وتتضمن الحزمة المقترحة إجراءات تستهدف قطاعات الخدمات المالية والتجارة والطاقة، بينها تشديد القيود على و"الأسطول الخفي" وصادرات ، إضافة إلى تدابير مصرفية وتجارية جديدة.



وأثار الموقف المجري انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما اعتبر مسؤولون أوروبيون أن تمرير الحزمة ما زال ممكنا لاحقا لكن دون حسم فوري.

Advertisement