عربي-دولي
هجوم دامٍ في نيجيريا.. مقتل 38 شخصا واختطاف آخرين شمال غرب نيجيريا
Lebanon 24
23-02-2026
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة في
نيجيريا
مقتل 38 شخصا واختطاف آخرين في هجوم وقع الأسبوع الماضي في ولاية زامفارا
شمال غرب
البلاد.
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية يزيد
أبو بكر
لوكالة "أسوشيتد برس" إن السلطات تلقت معلومات استخباراتية قبل الهجوم يوم الخميس، لكن عدم وجود طرق للوصول إلى المنطقة حال دون وصول الشرطة في الوقت المناسب.
وأضاف أبو بكر "بحلول الوقت الذي نحقق فيه هدفنا، يكون المهاجمون قد اقتحموا المنطقة وقتلوا 38 شخصا، بالإضافة إلى اختطاف العديد من السكان".
وأشار إلى أن المحققين يعملون على إعداد قائمة بالنساء والأطفال الذين تم اختطافهم.
ويعد الهجوم الذي وقع في تونغان دوستي التابعة لمنطقة أنكا في ولاية زامفارا أحدث اعتداء على المدنيين في شمال نيجيريا، حيث تتكرر الهجمات.
وفي ولاية كيبي المجاورة، قُتل 33 شخصا في هجمات متزامنة الأسبوع الماضي.
وأدان
الاتحاد الأفريقي
الهجوم
يوم الأحد
، ودعا إلى إطلاق سراح النساء والأطفال المختطفين، مؤكدا رفضه أعمال الإرهاب والتطرف العنيف ضد المدنيين.
وتواجه نيجيريا أزمة أمنية معقدة بسبب جماعات مسلحة مختلفة، فيما أرسلت
الولايات المتحدة
قوات إلى البلاد لتقديم المشورة لجيشها بشأن مواجهة انعدام الأمن.
