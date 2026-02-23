بسبب إعتقال أندرو... الأمير ويليام قلق على صحّة والده الملك تشارلز

أعرب الأمير وزوجته ، عن قلقهما من تأثير اعتقال الأمير أندرو على صحة الملك .

وبحسب صحيفة " ميل" ، جاءت هذه التصريحات خلال إطلالة الزوجين في حفل جوائز "BAFTA"، حيث أشار ويليام إلى أنه لم يكن في حالة هدوء، في إشارة إلى التوتر النفسي الناتج عن اعتقال عمه أندرو والتحقيقات المستمرة ضده.



وأكد مصدر ملكي أن الأمير وزوجته يرغبان في التباعد علنًا عن أندرو، إلا أنهما حذران من الإدلاء بتصريحات رسمية قبل انتهاء التحقيقات.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ اعتقال الأمير أندرو على خلفية اتهامات بمسائل فساد في الخدمة العامة.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات تشمل تقارير عن مشاركة أندرو لمعلومات تجارية سرية مع إبستين بين عامي 2010 و2011. (ارم نيوز)





