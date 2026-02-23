تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بسبب إعتقال أندرو... الأمير ويليام قلق على صحّة والده الملك تشارلز

Lebanon 24
23-02-2026 | 08:45
بسبب إعتقال أندرو... الأمير ويليام قلق على صحّة والده الملك تشارلز
أعرب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، عن قلقهما من تأثير اعتقال الأمير أندرو على صحة الملك تشارلز.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاءت هذه التصريحات خلال إطلالة الزوجين في حفل جوائز "BAFTA"، حيث أشار ويليام إلى أنه لم يكن في حالة هدوء، في إشارة إلى التوتر النفسي الناتج عن اعتقال عمه أندرو والتحقيقات المستمرة ضده.

وأكد مصدر ملكي أن الأمير وزوجته يرغبان في التباعد علنًا عن أندرو، إلا أنهما حذران من الإدلاء بتصريحات رسمية قبل انتهاء التحقيقات.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ اعتقال الأمير أندرو على خلفية اتهامات بمسائل فساد في الخدمة العامة.
 
وذكرت الشرطة أن التحقيقات تشمل تقارير عن مشاركة أندرو لمعلومات تجارية سرية مع جيفري إبستين بين عامي 2010 و2011. (ارم نيوز)


قبل وفاة والده الملك تشارلز... هذا ما ينوي الأمير ويليام فعله بعمّه أندرو
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:37:06
الملك تشارلز: القانون يجب أن يأخذ مجراه بعد توقيف الأمير أندرو
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:37:06
الملك تشارلز يعلّق على توقيف أندرو
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:37:06
الملك تشارلز: سيتم اتباع الإجراءات الكاملة والعادلة للتحقيق في شبهات سوء سلوك أندرو أثناء توليه منصبه
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:37:06

Lebanon24
10:30 | 2026-02-23
Lebanon24
10:24 | 2026-02-23
Lebanon24
10:10 | 2026-02-23
Lebanon24
10:03 | 2026-02-23
Lebanon24
10:00 | 2026-02-23
Lebanon24
09:55 | 2026-02-23
