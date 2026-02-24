تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بأطول خطاب عن حالة الاتحاد.. ترامب يتّهم إيران بتطوير برنامجها النووي ويتحدث عن "العصر الذهبي الأميركي"

Lebanon 24
24-02-2026 | 22:44
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الديمقراطيين "يدمرون" الولايات المتحدة، لكنه أكد أن إدارته أوقفت ذلك.

وشدد ترامب على ضرورة رفض العنف السياسي في أميركا "بأشكاله كافة".

وفي الملف الإيراني، قال ترامب إن واشنطن تجري حاليا مفاوضات مع طهران، وإن الإيرانيين "يريدون التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن خياره المفضل هو حل القضية النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية.

وفي المقابل، قال ترامب إن الولايات المتحدة حذرت إيران بعد ضربات الصيف الماضي من أي محاولات لإعادة بناء برنامج أسلحتها، وخصوصا الأسلحة النووية.

واعتبر أن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأميركية في الخارج، متهما طهران بالسعي مجددا إلى تطوير برنامجها النووي وملاحقة "طموحات خبيثة".

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تعمل على استعادة "الهيمنة الأميركية" على النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشددا على ضرورة التحلي بالقوة ضمن مقاربة "السلام عبر القوة".
 
وخلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، قال ترامب إن "هذا هو العصر الذهبي لأميركا"، ساعيا إلى إضفاء هالة من النجاح في لحظة حاسمة لرئاسته وللحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

وقال بعد صعوده إلى المنصة ⁠وسط هتافات "أميركا، أميركا" من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري بينما وقف الديمقراطيون في صمت تام: "أمتنا عادت. أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى".

وتكلم ترامب عن الاقتصاد، معلنا أن التضخم "يتراجع بشدة" رغم أن ‌أسعار المواد الغذائية والإسكان والتأمين والمرافق لا ‌تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

كما تفاخر ⁠ترامب بكل "الانتصارات" التي حققتها البلاد قبل أن يقدم فريق الهوكي الأميركي للرجال، الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الأحد.
 
وشدد الرئيس الأميركي على الإنجازات التي تحققت في ظل إرادته على صعيد الأمن والهجرة داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب في بداية خطابه السنوي إن "هذا هو العصر الذهبي لأميركا. بلادنا عادت أقوى من أي وقت مضى"، مضيفا: "أصبح أعداؤنا اليوم خائفين".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة. وعدد المهاجرين غير الشرعيين في الــ9 أشهر الماضية هو صفر".

وأضاف: "سنسمح للملتزمين بالقوانين بالقدوم إلى بلادنا".

وأكد ترامب أن "نسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية".

كذلك أشار ترامب إلى أن "تهريب مخدر (الفنتانيل) القاتل عبر حدودنا تراجع بنسبة بلغت 56 بالمئة خلال عام واحد".
 
وخلال الخطاب، تحدث ترامب عن ملفات خارجية، قائلاً إنه أنهى ثماني حروب، بينها حروب ذكرها بين كمبوديا وتايلاند، وبين باكستان وأفغانستان، وبين إسرائيل وإيران، إضافة إلى الحرب في غزة. وفي الوقت نفسه، قال إن الحرب في غزة "مستمرة في مستوى منخفض"، قبل أن يؤكد أنه "أنهى الحرب في غزة"، مشيراً إلى إعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات إلى أحبائهم في إسرائيل.

كما أشاد بوزير الخارجية ماركو روبيو، قائلاً إنه "أفضل وزير خارجية على الإطلاق" ويقوم بعمل "مذهل"، مؤكداً أنه سيصنع السلام حيثما تمكن، وأنه لن يتردد في مواجهة تحديات الولايات المتحدة بثقة.
 
وحطّم ترامب رقمه القياسي الشخصي لخطاب رئاسي أمام الكونغرس، بعدما كان قد سجل في آذار الماضي خطاباً امتد ساعة و40 دقيقة.
 
وفي خطابه العام الماضي، تحدث ترامب بما يقدر بنحو 9906 كلمات 2025، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق بايدن في عام 2023.

كان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم خطاب الرئيس كلينتون عام 2000، والذي استمر لأكثر من 89 دقيقة.

وكان بعض الرؤساء قد اختاروا مخاطبة الكونغرس كتابةً بدلاً من إلقاء خطاب، حيث كانت رسائلهم غالباً ما تتجاوز 10000 كلمة.

وخلال أزمة الرهائن الإيرانية، ألقى الرئيس السابق كارتر أطول خطاب مكتوب أمام الكونغرس بلغ 33667 كلمة في كانون الثاني 1981.

وبلغ متوسط خطاب ترامب خلال ولايته الأولى ساعة وعشرين دقيقة، متفوقاً بذلك على متوسط خطاب الرئيس السابق كلينتون الذي كان يبلغ ساعة و15 دقيقة آنذاك والذي اشتهر بطوله.

وبلغ متوسط مدة الخطابات منذ عام 1964 حوالي 45 دقيقة، لكن هذا الرقم كان يرتفع باطراد منذ عهد كلينتون المعروف بكثرة كلامه.
 
