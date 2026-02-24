حضور لافت لعائلة ترامب.. استقبال حافل قبل خطاب الكونغرس

سجّلَت أسرة الرئيس الأميركي حضوراً مميزاً ولافتاً خلال خطابه أمام .



وظهرت في قاعة الكونغرس ، وابنه بارون ، إلى جانب أبناء الرئيس إيريك ودونالد وإيفانكا وتيفاني، وكل منهم برفقة زوجه أو زوجته.



وحظيت أسرة الرئيس باستقبال حافل عند دخولها إلى قاعة الكونغرس قبل دقائق من دخول ترامب.

Advertisement