تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"اليابان تطالب بالإفراج الفوري".. طهران تحتجز مواطناً يابانياً
Lebanon 24
24-02-2026
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
اليابان
اليوم الأربعاء إن
إيران
احتجزت أحد مواطنيها في
طهران
، مطالبة بالإفراج عنه "فورا".
وقال ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء
مجلس الوزراء
الياباني، في مؤتمر صحافي يومي، إن الشخص احتُجز في "20 كانون الثاني"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكانت "
إذاعة أوروبا
الحرة" أفادت في وقت سابق بأن السلطات
الإيرانية
اعتقلت شينوسوكي كاواشيما
رئيس مكتب
هيئة الإذاعة والتلفزيون
اليابانية
في طهران، ونقلته إلى سجن في العاصمة.
في المقابل، أحجمت المؤسسة اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.
وقال متحدث باسم الهيئة "في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما
نجيب
عنه في هذه المرحلة". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
25/02/2026 07:55:44
25/02/2026 07:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكتائب" يُطالب بتفكيك منظومة الحزب العسكرية ويحذر من ربط لبنان بالدفاع عن طهران
Lebanon 24
"الكتائب" يُطالب بتفكيك منظومة الحزب العسكرية ويحذر من ربط لبنان بالدفاع عن طهران
25/02/2026 07:55:44
25/02/2026 07:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين في إيران
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين في إيران
25/02/2026 07:55:44
25/02/2026 07:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب روسيا: لا مبرر لاعتقال مادورو وندعو السلطات الأميركية للإفراج الفوري عنه وعن زوجته
Lebanon 24
مندوب روسيا: لا مبرر لاعتقال مادورو وندعو السلطات الأميركية للإفراج الفوري عنه وعن زوجته
25/02/2026 07:55:44
25/02/2026 07:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء
إذاعة أوروبا
اليابانية
الإيرانية
رئيس مكتب
الإيراني
اليابان
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أزمة الامير السابق أندرو تتفاقم.. تفتيش ينتهي وتحقيق بريطاني يتوسع في صلاته بإبستين
Lebanon 24
أزمة الامير السابق أندرو تتفاقم.. تفتيش ينتهي وتحقيق بريطاني يتوسع في صلاته بإبستين
00:38 | 2026-02-25
25/02/2026 12:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلل فني يغلق مطار بغداد مؤقتاً.. ووزارة النقل تنفي أي سبب أمني
Lebanon 24
خلل فني يغلق مطار بغداد مؤقتاً.. ووزارة النقل تنفي أي سبب أمني
00:34 | 2026-02-25
25/02/2026 12:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب
Lebanon 24
"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب
00:14 | 2026-02-25
25/02/2026 12:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس
Lebanon 24
ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس
23:47 | 2026-02-24
24/02/2026 11:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يقضي عطلة.. نقل ملك النروج إلى مستشفى في إسبانيا لإصابته بعدوى وهذه حالته
Lebanon 24
كان يقضي عطلة.. نقل ملك النروج إلى مستشفى في إسبانيا لإصابته بعدوى وهذه حالته
23:40 | 2026-02-24
24/02/2026 11:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:38 | 2026-02-25
أزمة الامير السابق أندرو تتفاقم.. تفتيش ينتهي وتحقيق بريطاني يتوسع في صلاته بإبستين
00:34 | 2026-02-25
خلل فني يغلق مطار بغداد مؤقتاً.. ووزارة النقل تنفي أي سبب أمني
00:14 | 2026-02-25
"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب
23:47 | 2026-02-24
ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس
23:40 | 2026-02-24
كان يقضي عطلة.. نقل ملك النروج إلى مستشفى في إسبانيا لإصابته بعدوى وهذه حالته
23:36 | 2026-02-24
إنفانتينو يطمئن بشأن المكسيك.. مونديال 2026 "مستمر" رغم موجة العنف
فيديو
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
00:43 | 2026-02-25
25/02/2026 07:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
13:36 | 2026-02-24
25/02/2026 07:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
25/02/2026 07:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24