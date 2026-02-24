تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"اليابان تطالب بالإفراج الفوري".. طهران تحتجز مواطناً يابانياً

Lebanon 24
24-02-2026 | 23:21
اليابان تطالب بالإفراج الفوري.. طهران تحتجز مواطناً يابانياً
اليابان تطالب بالإفراج الفوري.. طهران تحتجز مواطناً يابانياً photos 0
قالت اليابان اليوم الأربعاء إن إيران احتجزت أحد مواطنيها في طهران، مطالبة بالإفراج عنه "فورا".

وقال ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحافي يومي، إن الشخص احتُجز في "20 كانون الثاني"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت "إذاعة أوروبا الحرة" أفادت في وقت سابق بأن السلطات الإيرانية اعتقلت شينوسوكي كاواشيما رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في طهران، ونقلته إلى سجن في العاصمة.

في المقابل، أحجمت المؤسسة اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.

وقال متحدث باسم الهيئة "في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما نجيب عنه في هذه المرحلة". (العربية)
