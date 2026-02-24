"اليابان تطالب بالإفراج الفوري".. طهران تحتجز مواطناً يابانياً

قالت اليوم الأربعاء إن احتجزت أحد مواطنيها في ، مطالبة بالإفراج عنه "فورا".



وقال ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء الياباني، في مؤتمر صحافي يومي، إن الشخص احتُجز في "20 كانون الثاني"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وكانت " الحرة" أفادت في وقت سابق بأن السلطات اعتقلت شينوسوكي كاواشيما هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران، ونقلته إلى سجن في العاصمة.



في المقابل، أحجمت المؤسسة اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.



وقال متحدث باسم الهيئة "في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما عنه في هذه المرحلة". (العربية)

