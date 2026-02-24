تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أمطار البرازيل تحصد 30 قتيلاً.. عشرات المفقودين وحالة طوارئ

Lebanon 24
24-02-2026 | 23:31
A-
A+
أمطار البرازيل تحصد 30 قتيلاً.. عشرات المفقودين وحالة طوارئ
أمطار البرازيل تحصد 30 قتيلاً.. عشرات المفقودين وحالة طوارئ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت السلطات المحلية أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن 30 شخصاً لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة ضربت ولاية "ميناس جيرايس" جنوب شرق البرازيل، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين.

وأكدت إدارة الإطفاء في الولاية أن الوفيات سُجلت في مدينتي "جويز دي فورا" و"أوبا" اللتين تفصل بينهما نحو 110 كيلومترات.

وعبّر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تعازيه في منشور على "إكس" قائلاً "ينصب تركيزنا على التأكد من تقديم المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ودعم النازحين والمساعدة في إعادة الإعمار".

وقالت بلدية "جويز دي فورا" إن نحو 440 شخصاً نزحوا، بعدما تسببت الأمطار في سيول وانهيارات أرضية أدت إلى تعليق الدراسة.

وأضافت أن فرقاً متخصصة استُدعيت للاستجابة للحوادث والبحث عن المفقودين، فيما نشرت إدارة الإطفاء 134 عنصراً في "جويز دي فورا" و"أوبا".

وذكرت الإدارة أن 40 شخصاً في عداد المفقودين في "جويز دي فورا" وثلاثة آخرين في "أوبا".

وأعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ في "جويز دي فورا" لتسريع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وتشهد مناطق واسعة من البرازيل ذروة موسم الأمطار صيفاً بين "كانون الأول" و"آذار"، مع أمطار غزيرة متكررة وعواصف رعدية وسيول وانهيارات طينية. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرازيل: 14 قتيلا جراء أمطار غزيرة في بلدة جويز دي فورا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فيضان مأساوي في البرازيل... 22 قتيلاً ومئات المشردين
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
30 قتيلاً في حادث سير مروّع.. شاهدوا الصورة!
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 30 قتيلًا بهجمات على منشآت صحية في جنوب كردفان
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

إيناسيو لولا دا سيلفا

إدارة الإطفاء

لولا دا سيلفا

إعادة الإعمار

النازحين

دا سيلفا

جنوب شرق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-25
Lebanon24
03:43 | 2026-02-25
Lebanon24
03:41 | 2026-02-25
Lebanon24
03:30 | 2026-02-25
Lebanon24
03:25 | 2026-02-25
Lebanon24
03:23 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24