"الناتو" يكثّف تركيزه الاستخباراتي على إيران

كثّف حلف شمال الأطلسي "الناتو" تركيزه الاستخباراتي على ، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".



وأشارت "بلومبيرغ" إلى ان تكثيف "الناتو" تركيزه الاستخباراتي على إيران، يتم عبر زيادة طلعات طائرات الإنذار المبكر "أواكس" المتمركزة في ، وذلك مع تصاعد احتمالات حملة عسكرية بقيادة ضد طهران.



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن وتيرة الرحلات الجوية من قاعدة قونية في وسط الأناضول لمراقبة إيران، ارتفعت بشكل ملحوظ، في ظل استعدادات لاحتمال تنفيذ ضربات أميركية قد تهدف إلى دفع طهران لتقديم تنازلات، خصوصا بشأن برنامجها ، مع احتمال توسع الهجوم إذا رفضت إيران ذلك.



وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن الجيش الأميركي حشد قوات كبيرة في ، تشمل حاملتي طائرات ومقاتلات، بينما صرّح الرئيس الأميركي بأنه يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران، بالتوازي مع جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول أوائل مارس.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بحسب تقدير في جهاز الأمن ، بأن الهجوم على إيران أمر محسوم.



وذكرت القناة 12 ، أن تقديرا في جهاز الأمن الإسرائيلي، يرى بأن الهجوم على إيران "سيحدث قريبا جدا".





Advertisement