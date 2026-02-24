تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إنفانتينو يطمئن بشأن المكسيك.. مونديال 2026 "مستمر" رغم موجة العنف

Lebanon 24
24-02-2026 | 23:36
إنفانتينو يطمئن بشأن المكسيك.. مونديال 2026 مستمر رغم موجة العنف
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الثلاثاء، أنه لا يشعر بالقلق حيال استضافة المكسيك جزءاً من مباريات كأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، رغم أعمال العنف التي شهدتها البلاد بعد مقتل أحد أبرز زعماء المخدرات.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع وكالة فرانس برس من بارانكيا الكولومبية إنه "هادئ جدا"، معتبراً أن الأمور تسير بشكل جيد وأن البطولة ستكون "رائعة".

وتُعد هذه أول تصريحات له منذ اندلاع العنف الأحد في مناطق مكسيكية عدة، بينها غوادالاخارا التي تستضيف أربع مباريات في مونديال 2026.

بدورها، قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إن بلادها تقدم "ضمانات كاملة" لسلامة الجماهير، مؤكدة عدم وجود خطر على المشجعين الذين سيحضرون المباريات في حزيران، وأن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة.

وجاءت هذه المواقف بعد موجة عنف تلت مقتل زعيم المخدرات "إل مينتشو" خلال عملية عسكرية قرب غوادالاخارا، وما تبعها من اشتباكات وقطع طرق في ولايات عدة.

كما تستضيف غوادالاخارا، إلى جانب مونتيري، مباريات في الملحق المؤهل للبطولة أواخر آذار. (سكاي نيوز)
عربي-دولي

رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

وكالة فرانس برس

الاتحاد الدولي

رئيس الاتحاد

كأس العالم

لكرة القدم

