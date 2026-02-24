تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
كان يقضي عطلة.. نقل ملك النروج إلى مستشفى في إسبانيا لإصابته بعدوى وهذه حالته
Lebanon 24
24-02-2026
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل ملك النروج
هارالد الخامس
الذي احتفل مؤخرا بعامه التاسع والثمانين إلى مستشفى في
تينيريفي
في
إسبانيا
حيث كان يقضي عطلة بعد إصابته بعدوى.
ولفت بيان صادر عن
القصر الملكي
النروجي إلى أن "حالته مرضية، بالنظر إلى الظروف".
وسبق أن عانى الملك الذي اعتلى العرش قبل نحو 35 عاما من مشاكل صحية عدة بما في ذلك في الجهاز التنفسي في العام 2020 كما خضع لجراحة في الركبة في العام 2021.
وخضع الملك لعملية جراحية في العام 2003 لإصابته بسرطان المثانة ثم لعملية أخرى في العام 2005 لمشاكل في صمام القلب وتم استبدال الصمام في عملية أخرى في العام 2020.
