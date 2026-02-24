تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس
Lebanon 24
24-02-2026
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، أطول خطاب "حالة الاتحاد" على الإطلاق، بعدما تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم
بيل كلينتون
عام 2000 والبالغ ساعة و20 دقيقة.
كما حطّم الرئيس
الجمهوري
رقمه القياسي الشخصي لخطاب رئاسي أمام
الكونغرس
، بعدما كان قد سجل في آذار الماضي خطاباً امتد ساعة و40 دقيقة.
وفي خطابه العام الماضي، تحدث
ترامب
بما يقدر بنحو 9906 كلمات 2025، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق
بايدن
في عام 2023 بحوالي 700 كلمة.
كان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم خطاب الرئيس
كلينتون
عام 2000، والذي استمر لأكثر من 89 دقيقة.
وكان بعض الرؤساء قد اختاروا مخاطبة الكونغرس كتابةً بدلاً من إلقاء خطاب، حيث كانت رسائلهم غالباً ما تتجاوز 10000 كلمة.
وخلال أزمة الرهائن
الإيرانية
، ألقى الرئيس السابق كارتر أطول خطاب مكتوب أمام الكونغرس بلغ 33667 كلمة في كانون الثاني 1981.
وبلغ متوسط خطاب ترامب خلال ولايته الأولى ساعة وعشرين دقيقة، متفوقاً بذلك على متوسط خطاب الرئيس السابق كلينتون الذي كان يبلغ ساعة و15 دقيقة آنذاك والذي اشتهر بطوله.
وبلغ متوسط مدة الخطابات منذ عام 1964 حوالي 45 دقيقة، لكن هذا الرقم كان يرتفع باطراد منذ عهد كلينتون المعروف بكثرة كلامه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يحطم الرقم القياسي الذي سجله بيل كلينتون لأطول خطاب عن حالة الاتحاد
Lebanon 24
ترامب يحطم الرقم القياسي الذي سجله بيل كلينتون لأطول خطاب عن حالة الاتحاد
25/02/2026 11:07:22
25/02/2026 11:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب رئاسي بلا أعذار...
Lebanon 24
خطاب رئاسي بلا أعذار...
25/02/2026 11:07:22
25/02/2026 11:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حضور لافت لعائلة ترامب.. استقبال حافل قبل خطاب الكونغرس
Lebanon 24
حضور لافت لعائلة ترامب.. استقبال حافل قبل خطاب الكونغرس
25/02/2026 11:07:22
25/02/2026 11:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: نحذر من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية وندعو إلى خطاب مسؤول يعلي قيم الدولة
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: نحذر من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية وندعو إلى خطاب مسؤول يعلي قيم الدولة
25/02/2026 11:07:22
25/02/2026 11:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
دونالد ترامب
بيل كلينتون
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
كلينتون
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل
Lebanon 24
رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل
04:00 | 2026-02-25
25/02/2026 04:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي
Lebanon 24
خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي
03:43 | 2026-02-25
25/02/2026 03:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في واشنطن.. عملية طعن أدت لمقتل 4 أشخاص
Lebanon 24
في واشنطن.. عملية طعن أدت لمقتل 4 أشخاص
03:41 | 2026-02-25
25/02/2026 03:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم التلاعب بترامب من قبل إيران؟.. تقرير بريطاني يُجيب
Lebanon 24
هل يتم التلاعب بترامب من قبل إيران؟.. تقرير بريطاني يُجيب
03:30 | 2026-02-25
25/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "CIA" إلى الإيرانيين بالفارسية: نريد مساعدتكم (فيديو)
Lebanon 24
رسالة من "CIA" إلى الإيرانيين بالفارسية: نريد مساعدتكم (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 03:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2026-02-25
رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل
03:43 | 2026-02-25
خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي
03:41 | 2026-02-25
في واشنطن.. عملية طعن أدت لمقتل 4 أشخاص
03:30 | 2026-02-25
هل يتم التلاعب بترامب من قبل إيران؟.. تقرير بريطاني يُجيب
03:25 | 2026-02-25
رسالة من "CIA" إلى الإيرانيين بالفارسية: نريد مساعدتكم (فيديو)
03:23 | 2026-02-25
ميرتس إلى بكين بخمسة مبادئ.. زيارة أولى لرسم مسار العلاقة مع الصين
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 11:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 11:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 11:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24