ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس

ألقى الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، أطول خطاب "حالة الاتحاد" على الإطلاق، بعدما تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم عام 2000 والبالغ ساعة و20 دقيقة.



كما حطّم الرئيس رقمه القياسي الشخصي لخطاب رئاسي أمام ، بعدما كان قد سجل في آذار الماضي خطاباً امتد ساعة و40 دقيقة.

وفي خطابه العام الماضي، تحدث بما يقدر بنحو 9906 كلمات 2025، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق في عام 2023 بحوالي 700 كلمة.



كان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم خطاب الرئيس عام 2000، والذي استمر لأكثر من 89 دقيقة.



وكان بعض الرؤساء قد اختاروا مخاطبة الكونغرس كتابةً بدلاً من إلقاء خطاب، حيث كانت رسائلهم غالباً ما تتجاوز 10000 كلمة.



وخلال أزمة الرهائن ، ألقى الرئيس السابق كارتر أطول خطاب مكتوب أمام الكونغرس بلغ 33667 كلمة في كانون الثاني 1981.



وبلغ متوسط خطاب ترامب خلال ولايته الأولى ساعة وعشرين دقيقة، متفوقاً بذلك على متوسط خطاب الرئيس السابق كلينتون الذي كان يبلغ ساعة و15 دقيقة آنذاك والذي اشتهر بطوله.



وبلغ متوسط مدة الخطابات منذ عام 1964 حوالي 45 دقيقة، لكن هذا الرقم كان يرتفع باطراد منذ عهد كلينتون المعروف بكثرة كلامه.