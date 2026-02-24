تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس

Lebanon 24
24-02-2026 | 23:47
A-
A+
ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس
ترامب يحطم رقمه مجدداً.. أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أطول خطاب "حالة الاتحاد" على الإطلاق، بعدما تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم بيل كلينتون عام 2000 والبالغ ساعة و20 دقيقة.
كما حطّم الرئيس الجمهوري رقمه القياسي الشخصي لخطاب رئاسي أمام الكونغرس، بعدما كان قد سجل في آذار الماضي خطاباً امتد ساعة و40 دقيقة.
 
وفي خطابه العام الماضي، تحدث ترامب بما يقدر بنحو 9906 كلمات 2025، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق بايدن في عام 2023 بحوالي 700 كلمة.

كان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم خطاب الرئيس كلينتون عام 2000، والذي استمر لأكثر من 89 دقيقة.

وكان بعض الرؤساء قد اختاروا مخاطبة الكونغرس كتابةً بدلاً من إلقاء خطاب، حيث كانت رسائلهم غالباً ما تتجاوز 10000 كلمة.

وخلال أزمة الرهائن الإيرانية، ألقى الرئيس السابق كارتر أطول خطاب مكتوب أمام الكونغرس بلغ 33667 كلمة في كانون الثاني 1981.

وبلغ متوسط خطاب ترامب خلال ولايته الأولى ساعة وعشرين دقيقة، متفوقاً بذلك على متوسط خطاب الرئيس السابق كلينتون الذي كان يبلغ ساعة و15 دقيقة آنذاك والذي اشتهر بطوله.

وبلغ متوسط مدة الخطابات منذ عام 1964 حوالي 45 دقيقة، لكن هذا الرقم كان يرتفع باطراد منذ عهد كلينتون المعروف بكثرة كلامه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يحطم الرقم القياسي الذي سجله بيل كلينتون لأطول خطاب عن حالة الاتحاد
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب رئاسي بلا أعذار...
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حضور لافت لعائلة ترامب.. استقبال حافل قبل خطاب الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: نحذر من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية وندعو إلى خطاب مسؤول يعلي قيم الدولة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

دونالد ترامب

بيل كلينتون

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

كلينتون

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-25
Lebanon24
03:43 | 2026-02-25
Lebanon24
03:41 | 2026-02-25
Lebanon24
03:30 | 2026-02-25
Lebanon24
03:25 | 2026-02-25
Lebanon24
03:23 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24