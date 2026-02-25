"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب

📌البحرية الأمريكية تعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي
⭕️أعلن البنتاغون عن اعتراض بحري ثالث، هذه المرة في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، بعد تتبع سفينة من منطقة البحر الكاريبي حتى الموقع الحالي.
⭕️وقالت وزارة الحرب الأمريكية في… pic.twitter.com/75QNgwa9y6
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2026
