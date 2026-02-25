"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب

أعلن تنفيذ اعتراض بحري ثالث، وهذه المرة ضمن منطقة مسؤولية الأميركية في المحيطين والهادئ، بعد تتبع سفينة من منطقة البحر إلى موقعها الحالي.



وقالت الأميركية في بيان إن ناقلة "بيرثا" كانت تعمل بما يخالف حظر على السفن الخاضعة للعقوبات، وحاولت التهرب.

📌البحرية تعترض ناقلة نفط في



⭕️أعلن البنتاغون عن اعتراض بحري ثالث، هذه المرة في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، بعد تتبع سفينة من منطقة البحر الكاريبي حتى الموقع الحالي.



