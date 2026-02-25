خلل فني يغلق مطار بغداد مؤقتاً.. ووزارة النقل تنفي أي سبب أمني

أكد المتحدث باسم ميثم الصافي أن الإغلاق المؤقت لمطار الدولي جاء بسبب "خلل فني طارئ"، ما استدعى اتخاذ إجراء احترازي فوري وفق معايير السلامة المعتمدة.



وقال الصافي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن الفرق الفنية المختصة باشرت مباشرة أعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية العالمية، وبما يتوافق مع متطلبات منظمة ، مشدداً على أن السلامة تبقى "الأولوية القصوى" في العمليات الجوية.



وأشار إلى أن إعادة افتتاح ستتم خلال "الساعات القليلة المقبلة"، فور انتهاء أعمال الصيانة واستكمال الفحوصات الفنية النهائية.



كما نفى بشكل قاطع ما تم تداوله عن وجود أسباب أمنية محلية أو دولية وراء استمرار الإغلاق، مؤكداً أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة" ولا تستند إلى مصدر رسمي.

Advertisement