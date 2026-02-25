وساطة أميركية لتبادل 91 محتجزاً بين دروز السويداء والحكومة السورية

تقود وساطة بين المرجعية الدرزية في السويداء ممثلة بالشيخ حكمت الهجري والحكومة ، لتبادل محتجزين منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها المحافظة في 2025، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس".



وتهدف الوساطة إلى إطلاق السلطات السورية سراح 61 مدنياً من أبناء السويداء محتجزين في سجن عدرا قرب ، مقابل إفراج "الحرس الوطني" عن 30 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية .



وأكد المصدر أن المفاوضات تقتصر على "ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى".



يُذكر أن محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، شهدت منتصف تموز الماضي اشتباكات استمرت أسبوعاً بين مسلحين ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ومسلحين من العشائر إلى جانب البدو. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً، وفق ، كما تخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية .



وفي آب الماضي، انضوت عشرات الفصائل الصغيرة في تشكيل "الحرس الوطني" بهدف توحيد الجهود العسكرية تحت مظلة الهجري، الذي طالب لاحقاً بإقليم منفصل لحماية وشكل سلطات أمر واقع في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لا تزال خارج سيطرة القوات الحكومية. (روسيا اليوم)

