تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وساطة أميركية لتبادل 91 محتجزاً بين دروز السويداء والحكومة السورية

Lebanon 24
25-02-2026 | 01:10
A-
A+
وساطة أميركية لتبادل 91 محتجزاً بين دروز السويداء والحكومة السورية
وساطة أميركية لتبادل 91 محتجزاً بين دروز السويداء والحكومة السورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقود الولايات المتحدة وساطة بين المرجعية الدينية الدرزية في السويداء ممثلة بالشيخ حكمت الهجري والحكومة السورية، لتبادل محتجزين منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها المحافظة في تموز 2025، وفق ما أفاد مصدر درزي مطلع لوكالة "فرانس برس".

وتهدف الوساطة إلى إطلاق السلطات السورية سراح 61 مدنياً من أبناء السويداء محتجزين في سجن عدرا قرب دمشق، مقابل إفراج "الحرس الوطني" عن 30 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية .

وأكد المصدر أن المفاوضات تقتصر على "ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى".

يُذكر أن محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، شهدت منتصف تموز الماضي اشتباكات استمرت أسبوعاً بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ومسلحين من العشائر إلى جانب البدو. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما تخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية .

وفي آب الماضي، انضوت عشرات الفصائل الصغيرة في تشكيل "الحرس الوطني" بهدف توحيد الجهود العسكرية تحت مظلة الهجري، الذي طالب لاحقاً بإقليم منفصل لحماية الدروز وشكل سلطات أمر واقع في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لا تزال خارج سيطرة القوات الحكومية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا لإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 157 أسيرًا من الجانبين بمجموع 314 أسيرًا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السويداء تستعدّ... هل يكون مصير دروز سوريا مُشابها لما حصل مع "قسد"؟
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الرسمية السورية: وفد حكومي يشارك في المفاوضات الجارية مع إسرائيل بوساطة أميركية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": وساطتنا مع الحكومة السورية أثمرت عن إطلاق معتقلي "أشرفية صحنايا"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:07:50 Lebanon 24 Lebanon 24

المرصد السوري لحقوق الإنسان

الولايات المتحدة

المرصد السوري

روسيا اليوم

الدينية

السويد

الدروز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-25
Lebanon24
03:43 | 2026-02-25
Lebanon24
03:41 | 2026-02-25
Lebanon24
03:30 | 2026-02-25
Lebanon24
03:25 | 2026-02-25
Lebanon24
03:23 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24