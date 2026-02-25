تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وساطة أميركية لتبادل 91 محتجزاً بين دروز السويداء والحكومة السورية
Lebanon 24
25-02-2026
|
01:10
تقود
الولايات المتحدة
وساطة بين المرجعية
الدينية
الدرزية في السويداء ممثلة بالشيخ حكمت الهجري والحكومة
السورية
، لتبادل محتجزين منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها المحافظة في
تموز
2025، وفق ما أفاد مصدر
درزي
مطلع لوكالة "فرانس برس".
وتهدف الوساطة إلى إطلاق السلطات السورية سراح 61 مدنياً من أبناء السويداء محتجزين في سجن عدرا قرب
دمشق
، مقابل إفراج "الحرس الوطني" عن 30 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية .
وأكد المصدر أن المفاوضات تقتصر على "ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى".
يُذكر أن محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، شهدت منتصف تموز الماضي اشتباكات استمرت أسبوعاً بين مسلحين
دروز
ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ومسلحين من العشائر إلى جانب البدو. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً، وفق
المرصد السوري لحقوق الإنسان
، كما تخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية .
وفي آب الماضي، انضوت عشرات الفصائل الصغيرة في تشكيل "الحرس الوطني" بهدف توحيد الجهود العسكرية تحت مظلة الهجري، الذي طالب لاحقاً بإقليم منفصل لحماية
الدروز
وشكل سلطات أمر واقع في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لا تزال خارج سيطرة القوات الحكومية. (روسيا اليوم)
