قاطعت النائبتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب خطاب "حالة الاتحاد" للرئيس الأميركي ، الأربعاء، ووجهتا له هتافات حادة بينها "أنت كاذب" و"لقد قتلت أميركيين"، خلال حديثه عن ملف الهجرة، وفق ما أظهرته لقطات البث المباشر وتقارير إعلامية.



وجاءت عندما كان يتحدث عن "حماية " وتمويل ، فيما بقي عدد من جالسين، قبل أن يرد عليهم بالقول "يجب أن تخجلوا".



وأشارت تقارير إلى أن عمر ربطت موقفها بحملة إنفاذ هجرة فدرالية في انتهت في 12 شباط، بعد جدل واسع أعقبها.

