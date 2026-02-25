تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد اتهامها بتطوير صواريخ قادرة على الوصول لأميركا.. أول تعليق إيراني على خطاب ترامب

Lebanon 24
25-02-2026 | 01:52
بعد اتهامها بتطوير صواريخ قادرة على الوصول لأميركا.. أول تعليق إيراني على خطاب ترامب
بعد اتهامها بتطوير صواريخ قادرة على الوصول لأميركا.. أول تعليق إيراني على خطاب ترامب photos 0
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الكاذبين المحترفين يتمتعون بمهارة خاصة في صناعة "حقائق زائفة"، وذلك ردا على خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب

وقال بقائي: "كرر الكذبة مرات كافية حتى تصبح حقيقة. هذه قاعدة ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير المخابرات الألماني النازي ومستشار هتلر".

واضتف: "تُستخدم هذه القاعدة الآن بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأميركية ودعاة الحرب المحيطين بها، وخاصة النظام الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لتعزيز حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب الإيراني".

وتابع بقائي: "ما يُزعم حول البرنامج النووي الإيراني، وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات، وعدد ضحايا اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى. لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب".

وخلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، تطرق الرئيس الأميركي بإيجاز إلى حججه لشن هجوم محتمل على إيران، قائلا ⁠إنه لن يسمح لأكبر راع للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي.


وأشار ترامب في خطابه إلى دعم طهران لجماعات مسلحة وقتلها للمتظاهرين وبرامجها الصاروخية والنووية باعتبارها تهديدات للمنطقة والولايات المتحدة.

واتهم إيران باستئناف برنامجها النووي والعمل على ‌صنع صواريخ ستكون "قريبا" قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، واتهمها أيضا بالمسؤولية عن تفجيرات قتلت جنودا ومدنيين أميركيين.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الكونغرس

إسرائيل

القاعدة

