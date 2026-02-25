بعد اتهامها بتطوير صواريخ قادرة على الوصول لأميركا.. أول تعليق إيراني على خطاب ترامب

قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن الكاذبين المحترفين يتمتعون بمهارة خاصة في صناعة "حقائق زائفة"، وذلك ردا على خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأميركي .



وقال بقائي: "كرر الكذبة مرات كافية حتى تصبح حقيقة. هذه قاعدة ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير المخابرات الألماني النازي ومستشار هتلر".



واضتف: "تُستخدم هذه الآن بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأميركية ودعاة الحرب المحيطين بها، وخاصة النظام الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لتعزيز حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب ".



وتابع بقائي: "ما يُزعم حول البرنامج الإيراني، وصاروخ الباليستي العابر للقارات، وعدد ضحايا اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى. لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب".



وخلال خطاب حالة الاتحاد أمام ، تطرق الرئيس الأميركي بإيجاز إلى حججه لشن هجوم محتمل على إيران، قائلا ⁠إنه لن يسمح لأكبر راع للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي.





وأشار في خطابه إلى دعم لجماعات مسلحة وقتلها للمتظاهرين وبرامجها الصاروخية والنووية باعتبارها تهديدات للمنطقة والولايات المتحدة.



واتهم إيران باستئناف برنامجها النووي والعمل على ‌صنع صواريخ ستكون "قريبا" قادرة على الوصول إلى ، واتهمها أيضا بالمسؤولية عن تفجيرات قتلت جنودا ومدنيين أميركيين.



Advertisement