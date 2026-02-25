تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

محمد بن زايد والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتفاقية "الميركسور"

Lebanon 24
25-02-2026 | 02:13
محمد بن زايد والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتفاقية الميركسور
محمد بن زايد والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتفاقية الميركسور photos 0
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقاء في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفعها إلى آفاق أرحب تخدم الأولويات التنموية.

استعرض الجانبان مسارات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتعليم والخدمات اللوجستية. كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بين الإمارات ومنظمة "الميركسور" (السوق المشتركة لأميركا الجنوبية) بشأن إقامة شراكة اقتصادية شاملة، والتي وصلت إلى مرحلتها النهائية.

أكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات الإستراتيجية الممتدة لأكثر من خمسة عقود تشهد تطوراً نوعياً مستمراً، مشيراً إلى حرص البلدين على استثمار فرص التعاون الحيوية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين توافق الرؤى بشأن دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

يذكر أن الرئيس البرازيلي وصل إلى الإمارات في زيارة عمل، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. (سكاي نيوز)
