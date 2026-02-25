تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 2022

Lebanon 24
25-02-2026 | 02:15
A-
A+
بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 2022
بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 2022 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت بريطانيا، بالتزامن مع الذكرى الرابعة للحرب الأوكرانية، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا هي الأكبر منذ العام 2022، وذلك بهدف تقليص عائدات النفط الحيوية لموسكو وتعطيل المجهود الحربي الروسي .

تستهدف الحزمة، التي تضم نحو 300 عقوبة جديدة، شركة خطوط الأنابيب العملاقة "ترانس نفت" (PJSC Transneft) المسؤولة عن نقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسية، في خطوة تهدف إلى زيادة صعوبة تسويق النفط الروسي الخاضع للعقوبات . كما تشمل العقوبات 175 شركة مرتبطة بشبكة "2 ريفرز" (2Rivers)، إحدى كبرى شركات تشغيل "أسطول الظل" الناقل للنفط الروسي، بالإضافة إلى 48 ناقلة نفط .

إلى جانب قطاع الطاقة، طالت العقوبات :

- 49 كياناً وفرداً يدعمون الآلة الحربية الروسية، بما في ذلك موردون دوليون للمعدات والتكنولوجيا.

- 3 شركات تعمل في مجال الطاقة النووية المدنية واثنين من مسؤولي "روس آتوم".

- 6 أهداف في قطاع الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفناً ومحطتي "بورتوفايا" و"فيسوتسك".

- 9 مصارف روسية تعالج المدفوعات العابرة للحدود.

ووفقاً للحكومة البريطانية، فإن العقوبات الدولية حرمت روسيا حتى الآن من أكثر من 450 مليار دولار، أي ما يعادل تمويل عامين إضافيين للحرب . ويأتي الإعلان عن العقوبات بالتزامن مع زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى كييف، حيث كشفت عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لتعزيز مرونة قطاع الطاقة ودعم جهود التعافي، ليرتفع إجمالي الدعم البريطاني إلى 21.8 مليار جنيه منذ بدء الحرب . (qna)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة العقوبات الـ 20 على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتحاد الاوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تفرض عقوبات على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تفرض عقوبات على القيادي في الدعم السريع حسين برشم
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

البريطانية

الأوكرانية

البريطاني

العقوبات

أوكرانيا

بات على

التزام

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-02-25
Lebanon24
04:00 | 2026-02-25
Lebanon24
03:43 | 2026-02-25
Lebanon24
03:41 | 2026-02-25
Lebanon24
03:30 | 2026-02-25
Lebanon24
03:25 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24