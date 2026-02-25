تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"غيتس يقرّ بالخطأ".. مؤسسته تؤكد تحمّله مسؤولية علاقته بإبستين
Lebanon 24
25-02-2026
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال متحدث باسم
مؤسسة غيتس
الخيرية، في بيان مكتوب لرويترز أمس الثلاثاء، إن
بيل غيتس
قرر "تحمل مسؤولية أفعاله" في ما يتعلق بعلاقته بجيفري إبستين، وذلك خلال اجتماع عام مع موظفي المؤسسة.
وجاء موقف المؤسسة رداً على تقرير لـ"
وول ستريت جورنال
" تحدث عن اعتذار غيتس للموظفين عن تلك العلاقة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، أقر غيتس خلال الاجتماع بأن تمضية الوقت مع إبستين، واصطحاب مسؤولين من المؤسسة إلى لقاءات معه، كان "خطأ فادحاً"، كما اعتذر لمن تأثروا بهذا الأمر بسبب قراره.
وأظهرت وثائق صادرة عن
وزارة العدل
الأميركية أن غيتس وإبستين التقيا مرات عدة بعد انتهاء فترة سجن إبستين، لبحث توسيع الجهود الخيرية المرتبطة بمؤسس "
مايكروسوفت
".
وذكرت الصحيفة أيضاً أن غيتس قال للموظفين إن إبستين طلب منه التقاط صور مع مساعدات له بعد اجتماعاتهما، مضيفاً أنه لم يمضِ وقتاً مع الضحايا أو النساء المحيطات به.
وكان غيتس قد قال سابقاً إن لقاءاته مع إبستين كانت مرتبطة بالعمل الخيري فقط، وإن مقابلته كانت خطأ.
Advertisement
