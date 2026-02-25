"غيتس يقرّ بالخطأ".. مؤسسته تؤكد تحمّله مسؤولية علاقته بإبستين

قال متحدث باسم الخيرية، في بيان مكتوب لرويترز أمس الثلاثاء، إن قرر "تحمل مسؤولية أفعاله" في ما يتعلق بعلاقته بجيفري إبستين، وذلك خلال اجتماع عام مع موظفي المؤسسة.



وجاء موقف المؤسسة رداً على تقرير لـ" " تحدث عن اعتذار غيتس للموظفين عن تلك العلاقة.



وبحسب ما أوردته الصحيفة، أقر غيتس خلال الاجتماع بأن تمضية الوقت مع إبستين، واصطحاب مسؤولين من المؤسسة إلى لقاءات معه، كان "خطأ فادحاً"، كما اعتذر لمن تأثروا بهذا الأمر بسبب قراره.



وأظهرت وثائق صادرة عن الأميركية أن غيتس وإبستين التقيا مرات عدة بعد انتهاء فترة سجن إبستين، لبحث توسيع الجهود الخيرية المرتبطة بمؤسس " ".



وذكرت الصحيفة أيضاً أن غيتس قال للموظفين إن إبستين طلب منه التقاط صور مع مساعدات له بعد اجتماعاتهما، مضيفاً أنه لم يمضِ وقتاً مع الضحايا أو النساء المحيطات به.



وكان غيتس قد قال سابقاً إن لقاءاته مع إبستين كانت مرتبطة بالعمل الخيري فقط، وإن مقابلته كانت خطأ.

