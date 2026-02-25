تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
هل يتم التلاعب بترامب من قبل إيران؟.. تقرير بريطاني يُجيب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أن "واشنطن تتفاوض مع طهران على الرغم من إرسالها مدمرات أميركية ونشرها بالقرب من
إيران
. في المقابل، وُعدت غزة بمستقبل مشرق، ومع ذلك لا تزال حماس ترفض نزع سلاحها. ف...
اشترك لمواصلة القراءة
بدون إعلانات
تجربة قراءة سلسة ونظيفة
جميع المقالات
اقرأ جميع المقالات المميزة
ب $2.99 فقط
اشترك الآن
هل أنت مشترك بالفعل؟
سجل الدخول
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
كيف تنظر تركيا إلى الاحتجاجات في إيران؟.. تقرير بريطاني يُجيب
Lebanon 24
كيف تنظر تركيا إلى الاحتجاجات في إيران؟.. تقرير بريطاني يُجيب
25/02/2026 13:51:35
25/02/2026 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: هذا ما قد يؤدي إليه أي هجوم على إيران
Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: هذا ما قد يؤدي إليه أي هجوم على إيران
25/02/2026 13:51:35
25/02/2026 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن أن تسلك إيران مسار فنزويلا؟.. تقرير لـ"Washington Post" يُجيب
Lebanon 24
هل يمكن أن تسلك إيران مسار فنزويلا؟.. تقرير لـ"Washington Post" يُجيب
25/02/2026 13:51:35
25/02/2026 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: لا يستطيع الشاه إنقاذ إيران
Lebanon 24
تقرير بريطاني: لا يستطيع الشاه إنقاذ إيران
25/02/2026 13:51:35
25/02/2026 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
06:44 | 2026-02-25
25/02/2026 06:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الأنفاق... هكذا أصبحت إيران خبيرة في إطلاق الصواريخ
Lebanon 24
من داخل الأنفاق... هكذا أصبحت إيران خبيرة في إطلاق الصواريخ
06:16 | 2026-02-25
25/02/2026 06:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
06:07 | 2026-02-25
25/02/2026 06:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
Lebanon 24
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
05:55 | 2026-02-25
25/02/2026 05:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يُغادر إيران للمشاركة في مفاوضات جنيف مع أميركا
Lebanon 24
عراقجي يُغادر إيران للمشاركة في مفاوضات جنيف مع أميركا
05:54 | 2026-02-25
25/02/2026 05:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
06:44 | 2026-02-25
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
06:16 | 2026-02-25
من داخل الأنفاق... هكذا أصبحت إيران خبيرة في إطلاق الصواريخ
06:07 | 2026-02-25
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
05:55 | 2026-02-25
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
05:54 | 2026-02-25
عراقجي يُغادر إيران للمشاركة في مفاوضات جنيف مع أميركا
05:32 | 2026-02-25
تحذير من دولتين يخصّ لبنان.. منع سفر وإجراءات احترازية
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24