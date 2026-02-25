تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
Lebanon 24
25-02-2026
|
02:40
أكدت رئيسة
المكسيك
كلوديا شينباوم أنه "لا يوجد خطر" على المشجعين الذين سيحضرون بعض
مباريات كأس
العالم 2026، بعد أعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل نحو 3 أشهر من انطلاق البطولة.
ووفق ما نقله موقع "
يورو
سبورت"، قالت شينباوم إن "جميع الضمانات الأمنية" ستكون متوافرة خلال استضافة مباريات المونديال.
ومن بين المباريات المقررة على ملعب "أكرون" في منطقة غوادالاخارا الكبرى، مواجهة المكسيك وكوريا الجنوبية في "18 حزيران"، علماً أن الملعب يتسع لـ48 ألف متفرج.
وتقام البطولة بمشاركة 48 منتخباً وباستضافة مشتركة من المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
وجاءت هذه التصريحات بعد موجة عنف أعقبت مقتل زعيم عصابة المخدرات نيميسيو "إل مينشو" أوسيغيرا سيرفانتس، الأحد، خلال عملية عسكرية، وما تبع ذلك من هجمات انتقامية أوقعت عشرات القتلى.
كما أقدم مشتبه بانتمائهم لعصابات مخدرات على قطع طرق وإحراق مركبات ومهاجمة محطات وقود ومتاجر ومصارف، إلى جانب اشتباكات مع
قوات الأمن
.
