رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026

أكدت رئيسة كلوديا شينباوم أنه "لا يوجد خطر" على المشجعين الذين سيحضرون بعض العالم 2026، بعد أعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل نحو 3 أشهر من انطلاق البطولة.



ووفق ما نقله موقع " سبورت"، قالت شينباوم إن "جميع الضمانات الأمنية" ستكون متوافرة خلال استضافة مباريات المونديال.



ومن بين المباريات المقررة على ملعب "أكرون" في منطقة غوادالاخارا الكبرى، مواجهة المكسيك وكوريا الجنوبية في "18 حزيران"، علماً أن الملعب يتسع لـ48 ألف متفرج.



وتقام البطولة بمشاركة 48 منتخباً وباستضافة مشتركة من المكسيك والولايات المتحدة وكندا.



وجاءت هذه التصريحات بعد موجة عنف أعقبت مقتل زعيم عصابة المخدرات نيميسيو "إل مينشو" أوسيغيرا سيرفانتس، الأحد، خلال عملية عسكرية، وما تبع ذلك من هجمات انتقامية أوقعت عشرات القتلى.



كما أقدم مشتبه بانتمائهم لعصابات مخدرات على قطع طرق وإحراق مركبات ومهاجمة محطات وقود ومتاجر ومصارف، إلى جانب اشتباكات مع .

