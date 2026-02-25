غارات وخروقات مستمرة.. شهيد في خان يونس ومئات الخيام تغرق في غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون فجر الأربعاء جراء قصف لمسيّرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار قوات في منطقة مواصي خان يونس جنوب ، وفق مصادر طبية.



وأفادت عن أن طائرات إسرائيلية شنّت 3 غارات فجراً على مناطق انتشار الاحتلال في رفح وخان يونس، كما نُفذت غارة جوية بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة.



وأعلن مصدر في المستشفى المعمداني إصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في حي الشجاعية.



وبحسب ، ارتفعت حصيلة منذ تشرين الأول 2023 إلى "72 ألفاً و73" شهيداً، والجرحى إلى "171 ألفاً و756" مصاباً. وقالت الوزارة إن ضحايا الخروقات للاتفاق بلغوا منذ "11 تشرين الأول" الماضي نحو "615" شهيداً و"1658" مصاباً.



وفي الجانب الإنساني، غرقت وانهارت خيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع بفعل الأمطار والمنخفض الجوي، وسط نداءات استغاثة وتحذيرات من تضرر مراكز الإيواء وانهيار مساكن متضررة.



وقال الدفاع المدني في خان يونس إنه أنقذ عائلات بعد انهيار خيامها، فيما تتفاقم معاناة مع استمرار القيود على إدخال خيام جديدة وبيوت متنقلة وتعطيل إعادة الإعمار.



وحذرت "الأونروا" من أن نحو ثلثي سكان غزة يقيمون حالياً في خيام لا توفر سوى حماية محدودة، مؤكدة تفاقم الاحتياجات الإنسانية ونقص الغذاء والمياه والأدوية، مع دعوات لضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم.

Advertisement