17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
غارات وخروقات مستمرة.. شهيد في خان يونس ومئات الخيام تغرق في غزة
Lebanon 24
25-02-2026
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون فجر الأربعاء جراء قصف لمسيّرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار قوات
الاحتلال
في منطقة مواصي خان يونس جنوب
قطاع غزة
، وفق مصادر طبية.
وأفادت
الجزيرة
عن أن طائرات إسرائيلية شنّت 3 غارات فجراً على مناطق انتشار الاحتلال في رفح وخان يونس، كما نُفذت غارة جوية بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة.
وأعلن مصدر في المستشفى المعمداني إصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في حي الشجاعية.
وبحسب
وزارة الصحة
الفلسطينية
، ارتفعت حصيلة
الشهداء
منذ تشرين الأول 2023 إلى "72 ألفاً و73" شهيداً، والجرحى إلى "171 ألفاً و756" مصاباً. وقالت الوزارة إن ضحايا الخروقات
الإسرائيلية
للاتفاق بلغوا منذ "11 تشرين الأول" الماضي نحو "615" شهيداً و"1658" مصاباً.
وفي الجانب الإنساني، غرقت وانهارت خيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع بفعل الأمطار والمنخفض الجوي، وسط نداءات استغاثة وتحذيرات من تضرر مراكز الإيواء وانهيار مساكن متضررة.
وقال الدفاع المدني في خان يونس إنه أنقذ عائلات بعد انهيار خيامها، فيما تتفاقم معاناة
النازحين
مع استمرار القيود على إدخال خيام جديدة وبيوت متنقلة وتعطيل إعادة الإعمار.
وحذرت "الأونروا" من أن نحو ثلثي سكان غزة يقيمون حالياً في خيام لا توفر سوى حماية محدودة، مؤكدة تفاقم الاحتياجات الإنسانية ونقص الغذاء والمياه والأدوية، مع دعوات لضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم.
