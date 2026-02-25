تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في واشنطن.. عملية طعن أدت لمقتل 4 أشخاص

Lebanon 24
25-02-2026 | 03:41
في واشنطن.. عملية طعن أدت لمقتل 4 أشخاص
أكد مكتب شرطة مقاطعة بيرس، الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص في حادث عنف قرب جيج هاربور بولاية واشنطن، بينهم المشتبه به البالغ 32 عاما.

وبحسب السلطات، بدأت القضية ببلاغ عند نحو "8:41 صباحا" بشأن انتهاك أمر منع تواصل، قبل أن يتبين للنواب أن الأمر لم يكن نافذا بعد لعدم تبليغ الشخص المعني.

وخلال توجه العناصر إلى الموقع، وردت إفادات شهود عند نحو "9:30 صباحا" عن رجل يطعن أشخاصا خارج المنزل، ثم سُمع إطلاق نار بعد وصول نائب واحد إلى المكان عند "9:33 صباحا".

وقالت الشرطة إن المشتبه به و3 أشخاص عُثر عليهم متوفين في الموقع، فيما نُقلت ضحية رابعة بالإسعاف قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجروحها.

وقال المسؤول التنفيذي في مقاطعة بيرس ريان ميلو إن المقاطعة "فقدت خمسة أشخاص" في "عمل عنف مفجع"، مشيرا إلى أن المشتبه به قُتل برصاص نائب استجاب للحادث.

ولم تُكشف بعد هويات الضحايا، فيما قالت السلطات إن التحقيق لا يزال مستمرا، مع عدم اتضاح طبيعة العلاقة بين ضحايا الطعن حتى الآن.
