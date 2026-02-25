في واشنطن.. عملية طعن أدت لمقتل 4 أشخاص

أكد مكتب شرطة ، الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص في حادث عنف قرب جيج هاربور بولاية ، بينهم المشتبه به البالغ 32 عاما.



وبحسب السلطات، بدأت القضية ببلاغ عند نحو "8:41 صباحا" بشأن انتهاك أمر منع تواصل، قبل أن يتبين للنواب أن الأمر لم يكن نافذا بعد لعدم تبليغ الشخص المعني.



وخلال توجه العناصر إلى الموقع، وردت إفادات شهود عند نحو "9:30 صباحا" عن رجل يطعن أشخاصا خارج المنزل، ثم سُمع إطلاق نار بعد وصول نائب واحد إلى المكان عند "9:33 صباحا".



وقالت الشرطة إن المشتبه به و3 أشخاص عُثر عليهم متوفين في الموقع، فيما نُقلت ضحية بالإسعاف قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجروحها.



وقال المسؤول التنفيذي في مقاطعة ريان ميلو إن "فقدت خمسة أشخاص" في "عمل عنف مفجع"، مشيرا إلى أن المشتبه به قُتل برصاص نائب استجاب للحادث.



ولم تُكشف بعد هويات الضحايا، فيما قالت السلطات إن التحقيق لا يزال مستمرا، مع عدم اتضاح طبيعة العلاقة بين ضحايا الطعن حتى الآن.

