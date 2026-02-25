خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي

كشفت صحيفة " " أن هناك خشية من احتمال أن ينهي الرئيس الأميركي المواجهة مع باتفاق سطحي وسريع يشبه ما حدث مع الحوثيين.ونقلت الصحيفة مخاوف لدى الأوساط الأمنية من أن يكون الاتفاق سيئاً ولا يعالج برنامج الصواريخ الباليستية ووكلاء ما من شأنه أن يمنح النظام موارد مالية لتعزيز قدراته.وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الأقسى سيكون اتفاقاً جزئياً يحرر أموالاً للنظام الإيراني ويُحصّنه والسيناريو الأسوأ هو ضربة أميركية محدودة تتبعها صفقة سيئة تترك معرضة للرد الإيراني بالصواريخ.وخلصت الصحيفة إلى أن السيناريو الأفضل من وجهة نظر هو حملة عسكرية أميركية واسعة تشمل ضرب والصواريخ وربما إسقاط النظام.بينما السيناريو الآخر المقبول نسبيا في تل أبيب هو استمرار الوضع الراهن عبر ضغوط دولية وعقوبات وحصار حتى ينهار النظام داخلياً.