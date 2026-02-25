تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصل
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
إلى
إسرائيل
اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين ويعتبرها الطرفان فرصة لتوطيد العلاقات، في ظل تصاعد المخاوف في المنطقة من خطر نشوب صراع عسكري بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وأصبح مودي، أول رئيس وزراء في تاريخ
الهند
يزور إسرائيل
في عام 2017 حين قام هو ورئيس الوزراء اليميني
بنيامين نتنياهو
بنزهة وهما حفاة القدمين على شاطئ في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل. (رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء الهند: توصلنا لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيس وزراء الهند: توصلنا لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي
25/02/2026 13:48:49
25/02/2026 13:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الهند الأسبوع المقبل
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الهند الأسبوع المقبل
25/02/2026 13:48:49
25/02/2026 13:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: رئيس الوزراء الهندي يزور اسرائيل الأسبوع المقبل
Lebanon 24
نتنياهو: رئيس الوزراء الهندي يزور اسرائيل الأسبوع المقبل
25/02/2026 13:48:49
25/02/2026 13:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: الهند وقعت مع الاتحاد الأوروبي اليوم أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: الهند وقعت مع الاتحاد الأوروبي اليوم أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها
25/02/2026 13:48:49
25/02/2026 13:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
ناريندرا مودي
يزور إسرائيل
نتنياهو
بنيامين
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
06:44 | 2026-02-25
25/02/2026 06:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الأنفاق... هكذا أصبحت إيران خبيرة في إطلاق الصواريخ
Lebanon 24
من داخل الأنفاق... هكذا أصبحت إيران خبيرة في إطلاق الصواريخ
06:16 | 2026-02-25
25/02/2026 06:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
06:07 | 2026-02-25
25/02/2026 06:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
Lebanon 24
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
05:55 | 2026-02-25
25/02/2026 05:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يُغادر إيران للمشاركة في مفاوضات جنيف مع أميركا
Lebanon 24
عراقجي يُغادر إيران للمشاركة في مفاوضات جنيف مع أميركا
05:54 | 2026-02-25
25/02/2026 05:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:44 | 2026-02-25
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
06:16 | 2026-02-25
من داخل الأنفاق... هكذا أصبحت إيران خبيرة في إطلاق الصواريخ
06:07 | 2026-02-25
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً (فيديو)
05:55 | 2026-02-25
في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل
05:54 | 2026-02-25
عراقجي يُغادر إيران للمشاركة في مفاوضات جنيف مع أميركا
05:32 | 2026-02-25
تحذير من دولتين يخصّ لبنان.. منع سفر وإجراءات احترازية
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 13:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 13:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 13:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24