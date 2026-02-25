توتر دبلوماسي بين لاهاي وطهران.. هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب حقيبة دبلوماسي

استدعت سفير في لاهاي احتجاجا على احتجاز حقيبة تعود لدبلوماسي هولندي في مطار الإمام الخميني بطهران، ووصفت ما جرى بأنه "حادث " و"غير مقبول".



وقالت الوزارة إن الواقعة تعود إلى 28 كانون الثاني 2026، مشيرة إلى أنها طلبت مرارا الإفراج الفوري عن المواد المحتجزة من دون كشف تفاصيل إضافية بشأنها. كما أوضحت أن الاستدعاء جاء بعد نشر لقطات للحادثة عبر الإنترنت.



ورفض دبلوماسي هولندي في كانون الثاني إخضاع حقائبه لجهاز الأشعة في ، فصادرت السلطات الحقيبة، قبل أن يغادر البلاد لاحقا. وعند مراجعة دبلوماسي هولندي آخر لاستلامها، تبيّن أن محتوياتها تضم مودم "ستارلينك" وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية.

