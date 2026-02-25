في أميركا.. إمام مسجد تعرض لإطلاق نار

أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية في بأن مسلحا ملثما أطلق النار على الإمام دين خارج منزله في ضواحي خلال شهر ، من دون أن يصاب بأذى، فيما تعرضت سيارته لأضرار بعدة طلقات.



وبحسب الرواية المتداولة، كان الإمام متوجها إلى صلاة العشاء بعد الإفطار عندما فتح المسلح النار ثم فرّ، قبل أن يعود لاحقا ويطلق مزيدا من الرصاص على السيارة. كما قال دين إن المهاجم كان يعرف منزله وسيارته وجدوله.



وأكدت الشرطة أن لا موقوفين حتى الآن، ونشرت صورا لسيارة يُعتقد أنها للمشتبه به، فيما دعا في يوتا إلى تجنب التكهنات وأعلن تشديد الإجراءات الأمنية. كما عرض " " مكافأة مالية مقابل معلومات تقود إلى توقيف المنفذ.



وقالت مسؤولة محلية إن الحادث يثير قلقا إضافيا لأنه وقع خلال رمضان، بينما أشار الإمام إلى أنه لا يعرف هوية المنفذ، مرجحا احتمال أن تكون جريمة كراهية.

Advertisement