الرئيسية
Advertisement

عربي-دولي

في أميركا.. إمام مسجد تعرض لإطلاق نار

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:32
في أميركا.. إمام مسجد تعرض لإطلاق نار
أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية في ولاية يوتا بأن مسلحا ملثما أطلق النار على الإمام شعيب دين خارج منزله في ضواحي سولت ليك خلال شهر رمضان، من دون أن يصاب بأذى، فيما تعرضت سيارته لأضرار بعدة طلقات.

وبحسب الرواية المتداولة، كان الإمام متوجها إلى صلاة العشاء بعد الإفطار عندما فتح المسلح النار ثم فرّ، قبل أن يعود لاحقا ويطلق مزيدا من الرصاص على السيارة. كما قال دين إن المهاجم كان يعرف منزله وسيارته وجدوله.

وأكدت الشرطة أن لا موقوفين حتى الآن، ونشرت صورا لسيارة يُعتقد أنها للمشتبه به، فيما دعا المركز الإسلامي في يوتا إلى تجنب التكهنات وأعلن تشديد الإجراءات الأمنية. كما عرض "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" مكافأة مالية مقابل معلومات تقود إلى توقيف المنفذ.

وقالت مسؤولة محلية إن الحادث يثير قلقا إضافيا لأنه وقع خلال رمضان، بينما أشار الإمام إلى أنه لا يعرف هوية المنفذ، مرجحا احتمال أن تكون جريمة كراهية.
