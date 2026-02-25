قبل الهجوم على إيران.. هل انتقل "مؤشّر البيتزا" من أميركا إلى إسرائيل؟

ذكرت صحيفة " " الإسرائيليّة، أنّ سلاح الجوّ أصدر توجيهاً لجنوده في المقرّ الرئيسيّ في وسط مدينة ، بوقف طلبات الطعام مباشرة من خدمة التوصيل إلى ، والإتّفاق مع مندوب التوصيل على استلامه في نقطة خارج مقرّ القيادة.



وأشارت " أحرونوت" إلى أنّ السبب وراء إصدار لتوجيه الجديد، هو مخاوف أمنية من تعريف إرتفاع عدد الطلبات في ليلة معينة بمؤشر على هجوم عسكري على ، واعتبار احتشاد عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في القاعدة دليلًا على ذلك.



وقالت إنّ "التوجيه يأتي على غرار ما يُعرف بـ"مؤشر البيتزا" لدى الأميركية". (ارم نيوز)

